Laura Raffo criticó el presupuesto destinado a la división de comunicación de la IM y la comuna desmintió las cifras

La candidata a la Intendencia de Montevideo (IM) por la “coalición multicolor”, Laura Raffo, cuestionó durante una entrevista en el programa Vespertinas, de Canal 4, el manejo de los recursos financieros llevado adelante por las autoridades actuales de la comuna, concretamente en lo que respecta a la División Información y Comunicación. La economista comparó lo destinado en esta área con el presupuesto del mantenimiento de áreas verdes y cementerios, y afirmó que “en ese rubro se invierte menos del 1% del presupuesto y la mitad de lo que la IM dedica a prensa y difusión”.

Raffo aseguró que en 2018 la IM destinó tres millones al área de comunicación y difusión, mientras que en el mantenimiento de áreas verdes y cementerios fueron 1.700.000 dólares. “A mí me parece que hubo una mala gestión financiera de la Intendencia: hay desprolijidades y cosas desordenadas en las licitaciones”, acusó la candidata. “En el mantenimiento de espacios verdes y de cementerios, donde hubo problemas muy fuertes, como derrumbamientos de nichos y la muerte de un funcionario municipal, se invierte menos de 1% del presupuesto, la mitad de lo que se dedica a la secretaría de prensa y difusión, que se dedica a difundir qué bien hace las cosas la Intendencia”, afirmó.

Las afirmaciones de la economista fueron desmentidas por el director de Información y Comunicación de la comuna, Marcelo Visconti. En un hilo de Twitter, el funcionario aclaró que en la ejecución presupuestal de 2018 el presupuesto de la División Información y Comunicación fue de 95 millones de pesos, en tanto que en el mantenimiento y la revitalización de espacios públicos se gastaron 319 millones de pesos, lo que equivale a ocho millones de dólares. Asimismo, indicó que lo destinado al área de comunicación equivale a 0,45% del total.

Visconti expresó que debió aclarar los números porque “no está bueno tener una campaña basada en noticias falsas”. Además, señaló que “dentro del presupuesto de comunicación, las campañas de mayor porte son para promover la movilidad sostenible, el cuidado del ambiente y una mejor convivencia en el departamento”. “Este es el tipo de publicidad en el que más invertimos”, enfatizó.

Raffo también criticó la falta de información brindada por la administración de Christian Di Candia y señaló que los datos que maneja son los de la Rendición de Cuentas de 2018, que están publicados en el portal web de la comuna. “Cuando entremos a la Intendencia sí vamos a poder mirar todo. No saben la cantidad de información que me gustaría tener y de la cual no dispongo. Di Candia dijo que tenía un informe preparado sobre todo lo que se estaba haciendo para todos los candidatos y nosotros se lo pedimos; todavía no lo hemos obtenido”, apuntó.