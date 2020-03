Legisladores del FA advierten que sería un “profundo error” ingresar la LUC al Parlamento durante la emergencia sanitaria

La confirmación de los primeros casos de Covid-19 en el país y la declaración, el viernes, de la “emergencia sanitaria” pusieron en pausa las reuniones sobre la Ley de Urgente Consideración (LUC) agendadas para este lunes. Estaba previsto que el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, se reuniera hoy con su equipo de ministros para firmar el proyecto final de la LUC y presentara la iniciativa a los legisladores de la coalición.

Entre las acciones anunciadas para evitar la propagación del nuevo coronavirus, el SARS-Cov-2, el presidente exhortó a “no aglomerar gente” y a “abstenerse de reuniones multitudinarias”. Esta decisión dejó sin efecto el encuentro con los legisladores en la residencia de Suárez y Reyes, y, según informaron fuentes de Presidencia a la diaria, aún no se ha previsto una nueva fecha. Todo esto terminó por aplazar el ingreso de la LUC al Senado. Antes de la declaración de la emergencia sanitaria, estaba previsto que el proyecto ingresara a la cámara alta el martes o el miércoles de esta semana, pero ahora se desconoce cuándo lo hará. Los senadores Gustavo Penadés y Adrián Peña, del Partido Nacional y el Partido Colorado, respectivamente, dijeron a la diaria que esta tarde, a las 16.30, habrá una reunión de coordinación entre los senadores de todos los partidos para definir cuándo ingresarán la LUC. También se discutirá qué ocurrirá con las sesiones ordinarias y qué medidas preventivas debe tomar el Parlamento. El mensaje fue comunicado a los legisladores por la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón.

Continuar la actividad

Sobre la pertinencia de ingresar el proyecto de la LUC en medio de un contexto de emergencia sanitaria, el senador nacionalista Jorge Gandini dijo a la diaria que, en principio, no habría necesidad de posponerlo. De todas formas, aclaró que a partir de la reunión de hoy se tendrá más información. “No me parece que el Parlamento tenga que dejar de funcionar”, dijo. En ese sentido, planteó que por el momento no le parece una medida necesaria suspender las sesiones, las reuniones de las comisiones y la entrada de proyectos. “Hay que hacer el mayor esfuerzo para coordinar el funcionamiento del país y las medidas preventivas”, agregó.

En diálogo con la diaria, el diputado colorado Conrado Rodríguez dijo que, antes de definir una postura sobre la LUC, se debería adoptar una “decisión más general” en cuanto al funcionamiento del Parlamento en las próximas semanas. Para el diputado, esa definición debe seguir las medidas que adopte el Ministerio de Salud Pública sobre “el trabajo en determinados recintos con cierta cantidad de gente”, que están por “encima de lo parlamentario”. Expresó que “el país no se puede paralizar”, que en esa misma línea deberá decidirse si se mantendrán las sesiones o sólo las comisiones que reúnen menor cantidad de personas, y que después deberá evaluarse “cuáles proyectos pueden posponerse y cuáles no por esta situación”.

En cambio, el senador del Frente Amplio (FA) Charles Carrera consideró que la LUC no debería ingresar al Parlamento en el corto plazo. “El Poder Ejecutivo no debería remitir la LUC al Parlamento. En primer lugar, por las consecuencias que eso tiene. Esta ley, cuando ingresa al Legislativo, bloquea el trabajo parlamentario y no se puede tratar otras leyes. Vamos a suponer que necesitamos tratar alguna ley referente a la emergencia sanitaria: el Parlamento estaría bloqueado. Entonces, sería un profundo error del Poder Ejecutivo, en estas circunstancias, remitir el proyecto de la LUC al Parlamento”, dijo.

El diputado del FA Gerardo Núñez opinó en la misma línea: escribió en su cuenta de Twitter que en este contexto “el gobierno debería posponer el envío del proyecto de la LUC”. “Sería una pésima señal que corrieran los plazos constitucionales mientras se restringen las actividades institucionales, sociales, políticas y culturales de la población”, planteó.

En el mismo sentido se manifestó el diputado frenteamplista Gustavo Olmos. “Buena señal sería no presentar una LUC, con plazos rígidos, en momentos en que no sabemos si no deberá suspenderse el funcionamiento del Parlamento”, escribió en la misma red social.