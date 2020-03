La agenda de actividades que tiene el ex presidente Tabaré Vázquez quizás sufra algunas modificaciones luego de la reunión que mantendrá hoy con su sucesor. Es que Luis Lacalle Pou planea pedirle a Vázquez que se encargue de la presidencia hasta fines de mes. El actual presidente planeaba mudarse a la residencia de Suárez y Reyes ni bien asumiera, pero debido a un problema en las cañerías aún está en su casa del barrio privado La Tahona. “Estoy a mil con la mudanza. Esto de los caños no sé cuándo se va a arreglar. Si no estás encima de los tipos todo el día, no te arreglan nada. Por eso, y como sé que ejercer la presidencia es un trabajo al que tenés que dedicarte en cuerpo y alma, le voy a pedir al ex presidente Tabaré Vázquez que ocupe el cargo un par de semanas más, mientras se soluciona el tema de los caños”, declaró Lacalle Pou en una rueda de prensa. “Me tengo que hacer cargo de que los caños de la residencia de Suárez y Reyes funcionen bien. Soy el presidente y tengo que ejercer mi autoridad ante los sanitarios”.

Las dificultades para terminar con su mudanza podrían llevar al presidente a retrasar también el envío al Parlamento de la ley de urgente consideración. “Nosotros dijimos que habían cuestiones urgentes para el país, y lo mantenemos. Pero hoy por hoy lo más urgente es que los baños de mi futura casa se puedan usar. Ese va a ser el verdadero comienzo del proceso de transformaciones que los uruguayos esperan”.