Martinelli: hay “mucha más gente” en situación de vulnerabilidad “de lo que decían los números del año pasado”

La Unión de Trabajadoras y Trabajadores del Ministerio de Desarrollo Social (Utmides) cuestionó la semana pasada, en un comunicado, que las medidas adoptadas por el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) ante la emergencia sanitaria por el coronavirus carecían de “solvencia y claridad”. Además, agregó que quienes atienden en el número 08007263, que centralizan los servicios del Instituto Nacional de Alimentación, no cuentan con “criterios técnicos para entregar una canasta de emergencia”.

Victoria Licandro, de Utmides, dijo a la diaria que luego de emitir ese comunicado tuvieron una reunión con el subsecretario del Mides, Armando Castaingdebat, y le plantearon que necesitan lineamientos para trabajar porque el 0800 “no da abasto” y la gente “está necesitando alimentos”. “En la reunión bipartita nos transmitieron que estaban haciendo una licitación para las canastas, que no son las que tenemos habitualmente en las oficinas para entregar de emergencia, sino que son más completas, y a partir de eso lo implementarían”, sostuvo Licandro. La sindicalista agregó que la licitación termina en el correr de estos días y que ante las consultas “permanentes” que atienden se limitan a responder que a quienes tienen la Tarjeta Uruguay Social se les reforzará la transferencia; por otro lado, a quienes no la tienen se les informa que deben registrar sus datos para que se les entreguen las canastas, pero es una “incertidumbre” cómo se implementará.

Además, Licandro señaló que la principal preocupación del sindicato en este momento es que “el trabajo no está bien organizado”, ya que hay trabajadores “que están en su casa haciendo tareas que hoy no son urgentes”, mientras que otros “no están dando abasto con la demanda que hay”. Por lo tanto, el gremio entiende que “no hay un plan claro de contingencia en el que todos los recursos del Mides se dispongan para solucionar esto”. Señaló que por ese motivo propusieron a los jerarcas del Mides que quienes están haciendo teletrabajo podrían “dar una mano en áreas de trabajo presenciales y no haciendo informes”, es decir, apoyando donde hay más demanda.

Por último, señaló que en la próxima reunión bipartita el sindicato también comunicará su preocupación por un llamado de la fundación A Ganar (cuya presidenta es María Magdalena Secco, esposa del ex ministro de Economía y Finanzas Ignacio de Posadas) para seleccionar psicólogos y educadores que se desempeñarán en los Centros de Contingencia del Plan Nacional Coronavirus del Mides. “No entendemos la necesidad de contratar privados cuando tenemos a compañeros dispuestos a dar una mano y dejar la tarea habitual para asumir otra”, indicó.

“Es un tema de cada organización”

Por su parte, Nicolás Martinelli, director general de Secretaría del Mides, dijo a la diaria que en realidad “es al revés”, ya que los jerarcas de la cartera plantearon la necesidad del cambio de tareas y que incluso funcionarios de “otras oficinas” reforzaron el 0800 “desde la semana pasada”. “Había cerca de 30 personas en atención al público y hoy tenemos 78, así que hay por lo menos 40 funcionarios del Mides que están atendiendo desde sus casas. Esto está implementado hace días”, sostuvo el jerarca.

Martinelli también se refirió a las personas que hicieron cola en la sede del Mides, en 18 de Julio y Barrios Amorín, para pedir algún tipo de ayuda. Señaló que ya “se les dijo muchas veces que no se está atendiendo público, debido a razones sanitarias”, no sólo en el Mides sino “en todas las oficinas públicas”, ya que el Ministerio de Salud Pública “aconsejó evitar aglomeraciones”.

En cuanto a los pedidos de canastas, Martinelli dijo que quienes no tienen tarjeta “todavía no están identificados porque no son del mundo Mides”, y que había “mucha más gente” en situación de vulnerabilidad “de lo que decían los números del año pasado”. “Esas personas, que no sabemos quiénes son, son las que empezaron a llamar ahora para pedir una canasta. Estamos en el proceso de tratar de identificar a esas personas. A partir del miércoles vamos a colgar un formulario web para que se registren”, afirmó.

En cuanto al llamado de la fundación A Ganar, dijo que trabaja con el Mides “desde mucho antes” de que asumiera el nuevo gobierno, y que el ministerio contrata a las organizaciones para trabajar en los refugios, pero cómo hacen estos para convocar personal “es un tema de cada organización”. “Cómo consiguen a la gente y hacen su selección interna es un problema de ellos, no nuestro, por eso son servicios tercerizados”, finalizó Martinelli.