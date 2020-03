Los principales shoppings del país cerraron sus puertas la semana pasada, luego de una exhortación del gobierno que tuvo como objetivo evitar las aglomeraciones. El cierre fue un duro golpe para los empresarios del sector, aunque en el caso de Edgardo Novick, propietario de Nuevocentro Shopping, se trató de una “desgracia con suerte”, según él mismo confesó. “Por primera vez desde que inauguré el shopping, tuve que cerrar. Las ventas del shopping y de todas mis tiendas están por los suelos, andá a saber durante cuánto tiempo, pero lo bueno de que se derrumben las ventas es que la situación me ayuda a olvidar la catástrofe de mi partido en las últimas elecciones y el caos institucional en el que nos encontramos”.

El líder del Partido de la Gente (PG) relató que el día en que se cerró Nuevocentro Shopping “fue muy triste, porque es un emprendimiento al que le entregué mi vida, pero fue la primera vez desde octubre de 2019 que pasé más de 24 horas sin pensar en lo mal que votamos”.

Novick espera también que la epidemia de coronavirus provoque la suspensión de las actividades en el Parlamento. “Una de las cosas que no me estaban dejando dormir era pensar en que [el diputado del PG] Daniel Peña estaba disfrutando de una banca en la cámara baja que consiguió gracias a los millones de dólares que invertí, y a pesar de eso me traicionó. Sabiendo que no va a estar ahí voy a poder dormir mejor”.