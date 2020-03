Pidieron desarchivo de la denuncia contra Moreira

El caso que involucra al ex intendente Carlos Moreira sigue latente. La mujer que aparecía en los audios, María José García, y su pareja, el ex director de Turismo de la comuna Andrés Sobrero, presentaron el lunes ante la Justicia una petición para que se desarchive el caso y sea analizado por un nuevo fiscal.

Sobrero incluso explicó a la diaria que una investigación del portal local El Eco reveló que uno de los hermanos de la fiscal Eliana Travers -que fue quien archivó la causa horas antes de que Moreira fuera proclamado candidato a intendente por la Convención departamental- fue edil suplente de la agrupación del ex intendente durante sus administraciones pasadas. La investigación fue incluida en el recurso presentado el lunes. Además, sostuvo que otra de las hermanas de Travers es funcionaria de la Intendencia. “Por lo menos nos merecemos que el caso sea analizado por otro fiscal”, sostuvo, dado que “hay varios argumentos válidos para pensar, más aún cuando el mismo día que se desarchivó fue proclamado”.

En tanto, el ex intendente de Colonia Walter Zimmer dijo a la diaria que en el departamento “todos saben” que hay un familiar de Travers muy cercano a Moreira y que además ese familiar había trabajado en el despacho del ex intendente cuando fue senador. “Hay un conocimiento de la familia con el intendente, hay una relación familiar que no cambia la honorabilidad de la fiscal, que es profesional y debe de haber estado a la altura; pero son circunstancias, casualidades y relacionamientos que embretan la situación y dejan una visión llamativa hacia la población”, expresó. También puso como ejemplo cómo la causa se archivó horas antes de que Moreira fuera proclamado candidato a intendente: “Si fuera periodista, miraría esto con especial atención”.

Nota aclaratoria: en una primera versión de este artículo publicamos en palabras de Sobrero que el hermano de Travers había trabajado en el despacho de Moreira cuando este fue senador. Esa versión corresponde al testimonio de Zimmer y no al de Sobrero.