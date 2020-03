PIT-CNT asegura que cacerolazo convocado para mañana “no es contra el gobierno”

“Esta medida no es en contra del gobierno. El movimiento sindical ha demostrado históricamente su compromiso patriótico y democrático, de apoyo a las instituciones legítimas y de acatamiento a las normas establecidas en la Constitución de la República”. Así dice la declaración del Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT emitida esta tarde, respecto del cacerolazo convocado para el miércoles a las 21.00 junto con otras organizaciones de la sociedad civil.

La central sindical aseguró que no actúa “en contra de la unidad nacional en momentos donde ella se debe afianzar para enfrentar esta situación”, pero lo que “nadie nos puede pedir es que no nos movilicemos a favor de lo que entendemos necesario para nuestra población en general y en particular para los sectores más desposeídos”. “Nunca renunciaremos a ello”, se aclara. De esta forma, el Secretariado Ejecutivo sostiene que la medida es en defensa de la plataforma presentada junto a varias organizaciones el lunes.

Asimismo, el PIT-CNT asegura que aún aguarda por la respuesta a las medidas que la central le planteó al gobierno la semana pasada y que, a juicio del Secretariado Ejecutivo, “deberían aplicarse para hacer frente a esta crisis, que ya no es sólo sanitaria sino que abarca a lo económico y social”.

Por último, el PIT-CNT advierte que ve con “alarma” el “acrecentamiento de la violencia intrafamiliar en estos últimos tiempos”. Por eso, reclama que el gobierno “genere medidas extraordinarias que atiendan la problemática en estas circunstancias” y que “dé contención y respuesta a las necesidades de mujeres, niños, niñas y adolescentes”.