Pluna: Justicia ratificó que el BROU deberá pagarle a López Mena aval de Cosmo

El Tribunal de Apelaciones en lo civil de 1er turno ratificó que el Banco República (BROU) tendrá que devolver al dueño de Busquebús Juan Carlos López Mena el dinero que el empresario aportó por el aval para que la empresa española Cosmo participara en el remate de los aviones de Pluna en 2012.

La información fue a dada a conocer por el semanario Búsqueda. El Tribunal estuvo integrado por las ministras Beatriz Venturini, Nilza Salvo y Mónica Bórtoli. La sentencia, no obstante, revocó la condena al BROU a pagar una indemnización de 15.000 dólares a López Mena por daño moral, por entender que no ocurrió tal situación. “Que la prensa pudiera estar pendiente de cualquier vicisitud sobre el Sr. López Mena es consecuencia de su participación en el episodio del remate de los aviones de Pluna (hecho de pública notoriedad) y por lo tanto no imputable a acto alguno del banco”, había argumentado el banco en la apelación. El empresario había solicitado que ese monto se elevara a un millón de dólares.

En octubre de 2012, el BROU le otorgó a Cosmo un aval de casi 13,6 millones de dólares para que se presentara al remate de los aviones de Pluna. En marzo de 2013, López Mena firmó un contrato con el banco en el que se comprometió a pagar ese aval, una parte al contado y otra financiado. Sin embargo, luego de que la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional la ley que estableció la liquidación, López Mena entendió que la dicha resolución implicó “la nulidad de la subasta y del aval” y demandó al BROU.