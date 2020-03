Villar: Montevideo puede ser la “capital soñada” de Sudamérica si es “la más inclusiva”

Bajo la consigna #ActitudMontevideo, el candidato a la Intendencia de Montevideo (IM) por el Frente Amplio (FA) Álvaro Villar lanzó su campaña electoral en la sala del Museo del Carnaval. Hablaron antes de Villar Patricia Soria (Unión de Izquierda Republicana), Liliam Kechichian (Alianza Progresista), Alejandro Sánchez (Movimiento de Participación Popular) y Mario Bergara (Fuerza Renovadora), pero estuvieron presentes representantes de todos los grupos que apoyan la candidatura, así como frenteamplistas independientes.

Villar, neurocirujano y ex director del Hospital Maciel, uno de los tres candidatos del FA a la IM (además de Daniel Martínez y Carolina Cosse), agradeció la presencia del intendente Christian Di Candia, del ex intendente Ricardo Ehrlich y del presidente del FA, Javier Miranda, y dijo que había que imaginarse “una ciudad que pueda avanzar hacia el objetivo de basura cero”, porque “Montevideo tiene las mejores condiciones para ser una de las capitales del mundo en energías renovables” y para ser una ciudad que “no deje a nadie atrás en esa transformación”. “Que nadie quede atrás en el avance hacia el futuro. Tenemos que construir un Montevideo con todos, con el Montevideo ciudadano, con el Montevideo rural, con el Montevideo industrial. Trabajar desde los asentamientos, en los asentamientos y con la gente que trabaja en los asentamientos va a ser un objetivo fundamental del próximo período”, subrayó.

El candidato destacó que en materia de transporte colectivo se ha “hecho mucho”, pero hay que hacer “mucho más” por “llegar en la noche a zonas periféricas” y “por tener mas frecuencias”. “La ‘actitud Montevideo’ no es sólo para los funcionarios y los ciudadanos. Es también para los choferes, para los que conducen el taxi y para los que son parte del concepto de ciudad real”, agregó. Para eso, aseguró que es necesario involucrar a “toda el área metropolitana”, incluyendo a Canelones y San José.

Villar señaló que tiene que haber “más plazas, más gimnasia para niños, mas tai chi para adultos mayores y más skate para los jóvenes”. “Es muy importante sacar a los jóvenes de la droga e incorporarlos a los barrios, pero el concepto de cultura y deporte comunitario es para todos. Cultura comunitaria es hacer lo que más nos cuesta a los humanos, que es relacionarnos con los otros, que es salir de la soledad. Si no respetamos a los otros y no respetamos la ciudad no nos respetamos a nosotros mismos”, sostuvo, llamando a hacer “la revolución del respeto”.

Finalmente, dijo que Montevideo tiene que ser “la ciudad más limpia”. “Podemos ser la capital soñada de América del Sur si somos la ciudad más limpia, más verde, más respetuosa, que incorpore energías renovables, pero primero que nada tiene que ser inclusiva, que no deje a nadie afuera, que acepte la diversidad, que sea una ciudad para los niños, más solidaria, más humana y mas cercana”, finalizó.