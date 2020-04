AEBU reclama renovación automática de créditos para empleados públicos y jubilados, para evitar colas en las sucursales

La Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay (AEBU) le envió una carta al presidente del Banco República (BROU), Salvador Ferrer, en la que le pide “unificar el criterio de renovación automática de todos los créditos”, porque “la afluencia que genera el no ser automático va en contra de las recomendaciones de salud, exponiendo tanto a usuarios como a trabajadores” a la pandemia del coronavirus.

El gremio pidió además que se exonere de interés a los créditos que se aplacen, porque “esta situación general y extraordinaria no puede ser pagada por los trabajadores y pasivos que necesitan la asistencia”. Por último, AEBU subrayó el pedido de “incluir en los créditos a renovar en forma automática, todos los créditos a personas, sin excepciones”.

Lorena Lavecchia, presidenta del sector Banca Oficial de AEBU, dijo a la diaria que actualmente hay dos criterios para la renovación de los créditos: a los privados se les prorrogó automáticamente, pero los empleados públicos y los jubilados tienen que entrar a la página web del BROU y hacer “una especie de renovación ficta, por 100 pesos”, para poder diferir las cuotas, que es “una forma de engañar a la máquina para conseguir el aplazamiento”. Además, pagan intereses por eso, a diferencia de los privados.

Agregó que hay personas que tienen dificultades para acceder o trabajar con la web, o por los límites de crédito no pueden renovar porque no tienen margen para hacerlo. Lavecchia subrayó que el problema es que como la renovación de las cuotas no es automática, la gente termina yendo a las dependencias del BROU para que se lo solucionen.

“Se podría hacer la renovación automática como se hizo con los privados, y eso implicaría que no fueran avalanchas de personas a las sucursales, a las que tampoco pueden ingresar porque entran de a uno por puesto: tienen que hacer filas afuera, mantener la distancia y tampoco lo están haciendo. Hay que requerir asistencia del Ministerio del Interior para ordenar a esas personas; es absurdo, cuando perfectamente se podría hacer la renovación automática”, señaló.

Por último, dijo que las autoridades del BROU no han respondido los pedidos de AEBU y, de hecho, el gremio no ha tenido “ningún contacto” con el nuevo presidente del banco. “Ni lo conocemos personalmente ni hemos tenido ninguna respuesta de él, pese a que le hemos enviado un montón de notas”, finalizó.