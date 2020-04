Apuntes del día: Desprolijidades costosas

Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

No hace falta ser muy inteligente para darse cuenta de que en estos días hay que cuidar todo lo que tiene que ver con los servicios de salud, pero pasan cosas insólitas. Antes de que se instalara la crisis de la covid-19, la transición venía demorada en ASSE, y se le pidió al presidente anterior del directorio, Marcos Carámbula, que permaneciera un tiempo en su cargo hasta que se designara a su reemplazante. Luego de la declaración de emergencia sanitaria, siguieron en funciones quienes dirigían las regionales de ASSE y sus respectivas unidades ejecutoras, también a la espera de relevos. Estos comenzaron hace unos días, con procedimientos que no se pueden considerar corteses, y el nuevo director de la Región Oeste, Fernando Silva (asesor de Cabildo Abierto), opina que los hospitales públicos son una mugre indigna. 22 responsables de las unidades ejecutoras de ASSE en la regional Oeste presentaron sus renuncias, aclarando están dispuestos a continuar sus tareas y realizar transiciones hasta el 30 de este mes, para no complicar la situación del sistema sanitario. Luego pusieron sus cargos a disposición 14 integrantes de equipos de gestión de la regional Este, y se espera que hoy pase algo similar en la Norte.

El presidente del directorio de ASSE, Leonardo Cipriani, convocó a una reunión urgente de ese organismo para hoy, pero el daño está hecho, y lo que debería haber sido una transición ordenada se volvió un conflicto. Cabe recordar, además, que Cipriani estuvo envuelto hace pocos días en una situación muy poco clara entre ASSE y el Círculo Católico, donde él trabajaba hasta febrero. Las explicaciones no resultaron demasiado convincentes, y la destitución del gerente administrativo de ASSE fue vista por muchos como el sacrificio de un chivo expiatorio.

Mientras tanto, resulta que el Hospital de Clínicas podría realizar cada día unos 200 testeos diágnósticos de covid-19, pero lleva a cabo sólo una decena, por carencia de insumos. El gobierno decidió pagarle estudios diagnósticos y tomas de muestras a cinco instituciones privadas. Por otra parte, el anunciado comienzo de clases en escuelas rurales se complica, porque falta hacerles testeos a maestros y funcionarios. Eso sí: desde hoy será obligatorio el uso de tapabocas en los supermercados.

Por otra parte, hay previsiones muy preocupantes como las de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), que espera “un fuerte aumento del desempleo con efectos negativos en pobreza y desigualdad”; y también situaciones sin precedentes, como la caída de los precios del petróleo por escasez de demanda, que ha llevado en algunos casos a que el vendedor pague por deshacerse de barriles.

Pese a todas las crisis y conflictos en curso, se acerca el día del ingreso formal al Parlamento del proyecto de ley de urgente consideración. Parece claro que no se aprobará su medio millar de artículos, pero sí una gran parte de ellos, y el senador frenteamplista Óscar Andrade dijo en voz alta lo que muchos piensan desde hace tiempo: tras la aprobación, es muy probable que se promueva un recurso de referéndum contra la norma.

