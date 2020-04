Ayer por la mañana ingresó la ley de urgente consideración (LUC) a la Cámara de Senadores. Al comienzo de la sesión extraordinaria, la bancada del Frente Amplio (FA) presentó una moción para levantar el rótulo de urgente consideración del proyecto de ley. Luego de casi ocho horas de debate, la moción fue rechazada; sólo recibió los 13 votos de los senadores frenteamplistas. El senador del Partido Nacional (PN) Gustavo Penadés manifestó que los legisladores de la coalición de gobierno votaron en contra porque la LUC cumplió “con todos los requisitos constitucionales para ser presentada en tiempo y forma” en el Parlamento, y además sostuvo que el “contenido de la misma es perfectamente constitucional”.

Uno de los argumentos que esgrimió la bancada de senadores del FA es que el proyecto no contaba con la firma de los 13 ministros. La iniciativa no está firmada ni por el canciller Ernesto Talvi (Partido Colorado, PC) ni por la ministra de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Irene Moreira (Cabildo Abierto, CA). Ante esta observación, la vicepresidenta Beatriz Argimón dijo que el Poder Ejecutivo recopiló información que amparaba el ingreso de la LUC con esa cantidad de firmas, y se prosiguió.

Además de cuestionar la validez jurídica del proyecto de ley, en la minuta el FA señaló que la LUC constituye “un abuso” del Poder Ejecutivo y un “avasallamiento a la democracia y al sano intercambio que debe tener el Parlamento”. Los legisladores frenteamplistas expresaron que este proyecto también “resulta a todas luces una afectación a las garantías democráticas”.

Rechazado el levantamiento del rótulo de urgente consideración, ya sobre las 18.00 horas se procedió a la votación de la conformación de la comisión especial que estudiará la LUC a partir de hoy. Penadés será quien presida el organismo y anunció que la comisión comenzará a sesionar hoy a las 11 horas para definir el esquema de trabajo. La comisión estará integrada por los senadores del PN: Sergio Abreu, Carmen Asiaín, Sergio Botana, Jorge Gandini y Gustavo Penadés; del PC: Adrián Peña y Tabaré Viera; Guillermo Domenech de CA, y por el FA: Óscar Andrade, Mario Bergara, Eduardo Bonomi, Charles Carrera, Amanda Della Ventura, José Carlos Mahía y Daniel Olesker.

El debate

En el debate varios integrantes del gobierno argumentaron que la urgencia no era de contenido sino de forma. Abreu sostuvo que es el Poder Ejecutivo el que define la oportunidad de la ley y es quien decide cuándo mandarla. Además, el senador señaló que la LUC “debe ser [la ley] más transparente” de los últimos años porque fue dada a conocer antes de ingresar a la cámara y “los diarios hace meses que están recogiendo las opiniones jurídicas y políticas”.

Gandini, por su parte, aseguró que se sentía agraviado personalmente por las afirmaciones de los frenteamplistas y que era injusto hablar de “avasallamiento de la democracia”. Asimismo, dijo que la Constitución no “habla de cuáles son los temas” de urgencia y afirmó que el gobierno se comprometió con la población en hacer cambios. Con relación a la pandemia de la covid-19, sostuvo que se trata de “temas urgentes, no de urgente consideración”, que no pueden esperar 90 días para ser aprobados.

Germán Coutinho, del Partido Colorado, dijo que las afirmaciones del FA sobre la inconstitucionalidad de la LUC era una “falta el respeto” y que el ministro del Interior, Jorge Larrañaga, necesita “todos los elementos para combatir la delincuencia”. El integrante del PC anunció también que propondrá la creación de un Ministerio de Ciencia y Tecnología, algo que estaba en programas de su partido de campañas anteriores a la del año pasado: “Hoy siento que podemos seguir hacia allí”, comentó.

El senador de Cabildo Abierto Guillermo Domenech dijo que se vio sorprendido por el “tenor” de la moción presentada por el FA. Domenech apuntó que en el caso de este proyecto “todos los temas son urgentes porque así lo ha decidido la voluntad popular de la que somos representantes”. El senador de CA dijo que si tiene algún “reproche” respecto de este proyecto es que no tiene muchos de los temas a los que considera urgentes, como la concentración de tierras en manos de multinacionales y “algún mecanismo” para regular la situación de trabajadores informales.

La urgencia “no se puede inventar”

En tanto, varios senadores del FA señalaron que la LUC no contiene nada referente a la pandemia de coronavirus. Eduardo Bonomi afirmó que la urgencia “no se puede inventar”, sino que “tiene que ser declarada”. “No se puede actuar de manera discrecional”; si es así, entonces se estaría transgrediendo “la separación de poderes”, porque las leyes de urgencia tienen un plazo de 90 días para ser tratadas, y quedan aprobadas tal cual ingresaron al Parlamento si no se llega a un consenso. Además, Bonomi sostuvo que la aprobación de la ley supone un antecedente peligroso “para que otros gobiernos ingresen como ley de urgente consideración su programa de gobierno”.

En el mismo sentido se expresó Mario Bergara: “La dimensión de esta LUC es inédita; implícitamente se estaría violentando la norma constitucional que impide que se mande más de una LUC al mismo momento [...] Se habla de una nueva normalidad, pero se manda una ley con las urgencias de la vieja normalidad; lo que parece no cambiar es la perspectiva ideológica, porque se va para atrás en muchos aspectos en los que se ha avanzado”.