Botana sobre los dichos de Manini respecto a Lawrie Rodríguez: “Le asiste toda la razón”

El senador del Partido Nacional Sergio Botana consideró que a su par de Cabildo Abierto Guido Manini Ríos “le asiste toda la razón” en sus dichos sobre el capitán retirado Lawrie Rodríguez, procesado con prisión a fines de marzo.

“Uruguay debe debatir las cosas y acostumbrarse a discutir con equilibrio”, sostuvo el ex intendente de Cerro Largo. “Me parece que le asiste toda la razón en el caso de Lawrie Rodríguez y no puedo emitir juicio acerca de otros de los casos que escuché porque no los conozco, pero sí debo decir que Uruguay está hemipléjico en este sentido porque hemos hecho la censura hacia un lado solo”, expresó.

El senador aseguró que se considera con “la autoridad moral” para sostener tal afirmación porque pertenece a un sector político “que no fue al Club Naval a pactar con los milicos”. Además, recordó que fue integrante de la Comisión del Voto Verde “cuando hubo que elegir entre la reconciliación nacional y la justicia”. “También soy militante de la reconciliación nacional”, acotó.

En tanto, los senadores del Frente Amplio cuestionaron los dichos del líder de Cabildo Abierto.

Un connotado miembro de la coalición de gobierno defiende públicamente a torturadores y ataca al PJ acusándolo de actuar con revanchismo y violar los DD.HH. Sus palabras se oficiaron a la SCJ y al PE. Será fundamental conocer la respuesta ante este ataque al Estado de Derecho. — Carolina Cosse (@CosseCarolina) April 14, 2020