Cinco lugares para donar alimentos y otros cinco para hacer actividades culturales en línea

Sin rostro

Guillermo García Cruz (Montevideo, 1988) convirtió el bloqueo artístico que le causaba la sobreinformación sobre la pandemia global en una consigna de trabajo: publicar un dibujo por día mientras se extienda la cuarentena en instagram.com/quarantine_UY. Cuando “comenzó el caos”, como lo describe, estaba en Lima, Perú, preparando una exposición, y “de un momento al otro todo empezó a parecer una película”. Debido al toque de queda y el estado de emergencia, quedó una semana varado en aquella ciudad hasta que fue incluido en uno de los vuelos de repatriación, a bordo del Hércules C-130. Durante este paréntesis en su obra anterior, decidió hacer “una serie de apuntes o ilustraciones en tinta y acuarela realizados a partir de las imágenes a las que no les podemos escapar en estos momentos, donde este tipo de trajes, usualmente más relacionados con la ciencia ficción, ya son parte de nuestra nueva cotidianeidad”. Los personajes no tienen rostro puesto que le interesa que no se los identifique con géneros ni nacionalidades; prefiere en cambio abrir el juego de interpretaciones priorizando la expresión corporal.

Actitud solidaria

No Me Rindo es una organización civil, ubicada en el km 64 de la ruta Interbalnearia, zona próxima a Los Titanes, que ayuda a familias que subsisten con trabajos informales. Su trabajo cubre desde los balnearios Las Vegas hasta Jaureguiberry, aportando canastas solidarias y apoyo a las ollas populares y merenderos. Para colaborar con esta iniciativa, las vías de comunicación son sus redes facebook.com/groups/NoMeRindo e instagram.com/nomerindo.uy y el teléfono 091772173.

La institución teatral El Galpón extendió hasta hoy a las 19.00 el plazo para la recepción de donaciones en su local de 18 de Julio1618 esquina Carlos Roxlo. Junto a la Sociedad Uruguaya de Actores aceptan alimentos no perecederos y artículos de limpieza. Con ellos se armarán las canastas que serán distribuidas entre los integrantes de las gremiales de la cultura que lo necesiten.

El almacén cultural Macanudos, del barrio Abayubá (Gualconda y Magalona), recibe alimentos de todo tipo todos los días de 10.00 a 18.00 para donar a las ollas populares que sostienen los vecinos y para el armado de canastas de la Red de Ayuda de La Paz. Quienes no puedan acercarse, igualmente pueden coordinar con ellos al 099533477 o al 099899675.

Radio Vilardevoz continúa juntando termos, mates y bombillas para repartirlos entre refugios y el hospital Vilardebó. Se los puede alcanzar al centro Urbano (Paraguay 1190) de 14.00 a 18.00 o a la casa del colectivo Ni Todo Está Perdido, de personas en situación de calle, ubicada en Uruguay y Yi.

La campaña del abrigo sigue hoy de 14.00 a 17.00 en el Servicio de Paz y Justicia (Joaquín Requena 1642, entre 18 de Julio y Colonia), donde estarán recibiendo ropa y alimentos no perecederos. Por consultas: 24085301.

Abuelos en forma

Desde el Programa de Atención para Personas Mayores de la Secretaría de Deportes de la Intendencia de Montevideo encontraron la forma de motivarlos más allá del distanciamiento social. Realizan clases virtuales de gimnasia y recreación que se pueden seguir en el Facebook del programa y en su canal de Youtube.

Cultura de barrio

Desde el colectivo Bibliobarrio desarrollan el proyecto Territorio Vivo, que se propone construir “un mapa en movimiento sobre el arte, la cultura y la comunicación alternativa” en la zona de Reducto, Arroyo Seco, Bella Vista, Jacinto Vera, Goes y Aguada. Por más información, seguir facebook.com/territoriovivo.uy e instagram.com/territoriovivo.uy o escribir a [email protected] para compartir historias y experiencias.

Murga en cuarentena

Alberto Coco Rivero recibe hasta hoy inscripciones para Studiomurga en cuarentena. El lunes 20 de abril empezarán los encuentros sobre puesta en escena de murga, que se extenderán hasta mayo. Para anotarse, escribir a [email protected]

Jardinería virtual

Para aprender sobre jazmines, Jardín Urbano ofrece este sábado clases virtuales gratuitas: a las 11.00, a las 16.00 y a las 21.00. Para seguirlas se precisa tener instalado el programa Zoom y entrar cinco minutos antes del horario elegido en ladiaria.com.uy/U1k. En caso de que pida un código, ingresar el ID de reunión: 857 2739 6359. Por dudas, comunicarse al 094387928 del docente Pablo Machado.

Clases magistrales

La Escuela de Cine del Uruguay (ECU), en el marco de sus 25 años, da inicio a Zoom In, una serie de clases magistrales en línea. Mañana a las 18.00 el encuentro será con el actor y director Daniel Hendler por medio de Zoom. La charla está dirigida a estudiantes y egresados de la ECU y hay un cupo limitado para otros interesados, previa inscripción (sin costo) por medio de [email protected] hasta hoy inclusive.