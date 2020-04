Colorados rechazan artículos de la LUC que crean agencias dependientes de Presidencia

El jueves el Poder Ejecutivo enviará al Parlamento el proyecto de ley de urgente consideración (LUC), por eso los partidos que integran la coalición de gobierno están terminando de afinar detalles sobre los artículos que no acompañarán, que son mucho menos que los que sí. En el caso del Partido Colorado (PC), luego de que el Comité Ejecutivo Nacional se reuniera este lunes –por videoconferencia–, el senador Adrián Peña (Ciudadanos), coordinador de la bancada del PC en la cámara alta, le presentó a la vicepresidenta Beatriz Argimón un informe con los puntos más importantes que su partido no votaría.

En diálogo con la diaria, Peña consignó que el PC maneja el concepto de “no crear cargos ni asignaciones de recursos por fuera de leyes presupuestales”, entonces, por ejemplo, la creación del cargo de director nacional de la Seguridad Rural, que establece el artículo 56 de la LUC, sería votado por el PC pero no dentro de este proyecto, porque para crear un cargo se precisa una ley de presupuesto. Lo mismo ocurre con las direcciones y cargos del nuevo Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

En el informe el PC señala que el partido tampoco votaría los capítulos de creación de la Agencia de Monitoreo y Evaluación de Políticas Públicas y de la Agencia Reguladora de Compras Estatales, “porque estos organismos se conforman en Presidencia”, algo a lo que el PC se opone “por motivos de constitucionalidad”, de los que ya habían dejado “constancia” en la devolución del anteproyecto. “Además, ambas agencias vienen a cumplir tareas que ya se cumplen, de mejor o peor manera, en destacamentos que están ubicados correctamente”, señala el documento, que agrega que “si se pretende mejorar el funcionamiento del Estado en esas áreas, más lógico sería fortalecerlas”.

Peña subrayó que la oposición a que los nuevos organismos estén bajo la órbita de Presidencia es “una definición conceptual importante”, porque Presidencia es un órgano con “competencias acotadas”, al que durante 15 años el Frente Amplio “le encajó de todo”, algo a lo que el PC “siempre” se opuso. “Todo lo que está en Presidencia no tiene control parlamentario; no puedo citar a nadie para preguntarle nada. Pero, además, conceptualmente, no corresponde crear esas cosas ahí: Presidencia tiene que encargarse de las cosas que le competen al presidente; la impronta batllista no es presidencialista hasta el punto de que dependan tantas cosas del presidente”, sostuvo el senador, y subrayó que acompañarán la creación de esas agencias siempre y cuando estén dentro de un ministerio.

Por último, otra diferencia que marcó el PC tiene relación con el artículo 76 de la LUC, que establece modificaciones al Código de la Niñez y la Adolescencia; en particular, que “la privación cautelar de libertad será preceptiva hasta el dictado de la sentencia definitiva”. Peña subrayó que la prisión preventiva para menores le parece “un exceso”. El documento del PC advierte que “termina existiendo un régimen más gravoso para los menores de edad que para los mayores”.