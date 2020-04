Diputado colorado propone que temas “menos urgentes” de la LUC se traten en proyectos separados

El anteproyecto de la ley de urgente consideración (LUC) ya está en manos de los partidos que integran la coalición de gobierno y se disponen a analizarlo. Por ejemplo, hoy se reúne el Comité Ejecutivo del Partido Colorado (PC), que definirá los pasos a seguir en el análisis del nuevo texto, entregado por el Poder Ejecutivo la semana pasada. De todas formas, los legisladores ya le echaron mano para sacar sus primeras conclusiones.

El diputado colorado Felipe Schipani, del sector Ciudadanos, dijo a la diaria que, como integra la Comisión de Educación y Cultura de la Cámara de Representantes, la sección de educación de la LUC fue la primera que leyó. Destacó que cerca del 90% de las modificaciones que planteó su partido en ese aspecto fueron contempladas. Subrayó la propuesta de “libertad de cátedra” (artículo 130 de la LUC), a la que el PC le dio una nueva redacción, “poniendo mayor énfasis en el tema de la laicidad”. Además, dijo que en el borrador del artículo sobre el plan de política educativa nacional decía que su elaboración estaba a cargo únicamente del Ministerio de Educación y Cultura, pero el PC planteó que también tenga injerencia la Administración Nacional de Educación Pública, y se tuvo en cuenta.

El diputado colorado Conrado Rodríguez, del sector Batllistas, dijo a la diaria que “muchas de las propuestas” del PC fueron recogidas para el nuevo texto. Destacó, por ejemplo, el capítulo de “libertad financiera”, en el que se tuvo en cuenta la propuesta de establecer que las transacciones superiores a los 100.000 dólares no puedan hacerse en efectivo. No obstante, indicó que se siguió el planteo de que con la sola voluntad del trabajador baste para que cobre su sueldo por medios electrónicos y, así, no quede “supeditado al empleador”. En cuanto a la desmonopolización de la importación de combustibles, señaló que la resolución del PC fue “muy concreta” sobre ese tema, que “tiene que ser objeto de un estudio mucho más profundo que el que se le puede dar en la LUC”.

“En estos días vamos a estudiar nuevamente la versión definitiva y seguramente trasladaremos [al Poder Ejecutivo] una nueva opinión sobre el articulado final. Puede que cambie alguna cosa antes de que entre [formalmente al Parlamento] o que incluso en la negociación ya se disponga que en el trámite parlamentario se haga la modificación”, dijo el diputado. Agregó que el PC “se obligó a promover y acompañar” lo propuesto en el documento “Compromiso por el país”, que firmaron todos los partidos de la coalición, y que van a analizar con “racionalidad”, como han hecho “hasta ahora”, los temas que están fuera de ese texto.

Por último, Rodríguez dijo que el proyecto “no necesariamente” tiene que entrar al Parlamento en forma completa, con los 502 artículos en un solo proyecto: “Se podrían llegar a dividir en más de un proyecto y que se manden al mismo tiempo al Parlamento para que sean estudiados por diferentes comisiones”. “No se puede mandar más de un proyecto de ley de urgente consideración, pero se puede enviar la LUC y, al mismo tiempo, otro proyecto de ley. Si la LUC entra por el Senado, mientras el Senado la discute por 45 días, ¿en Diputados qué proyecto de ley se va a discutir?”, se preguntó.

Rodríguez propuso, por tanto, que se dividan los aspectos “menos urgentes” de la LUC y se pongan en un proyecto de ley que no tenga el rótulo de “urgente consideración”, “pero que sea tratado al mismo tiempo y con los plazos que autoimponga la comisión respectiva para poder tratarlo”. “De esa manera se puede llegar de acá a dos meses y medio con la aprobación final de los 502 artículos, así como el proyecto de ley de telemedicina se desglosó de la LUC y ya se votó”, finalizó.