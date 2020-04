Diputado nacionalista denunciará penalmente a quienes violen la cuarentena

Rocha es uno de los 12 departamentos en los que hubo casos de personas con Covid-19, informó ayer el Sistema Nacional de Emergencias. Sin embargo, ninguna de las personas enfermas era oriunda de ese departamento, comentó a la diaria el diputado del Partido Nacional por Rocha Alejo Umpiérrez. El temor de las autoridades nacionales y departamentales es que en la Semana de Turismo gente de otros departamentos se traslade a Rocha o a otros lugares del este y surja un brote local.

Por esta razón, en la mañana del sábado, los ministros del Interior, Jorge Larrañaga, y de Turismo, Germán Cardoso, recorrieron en helicóptero la costa desde Montevideo hasta La Coronilla (Rocha). Según Cardoso, a pesar de que encontraron poco movimiento, sí vieron una veintena de personas haciendo surf en las playas del este.

Larrañaga dijo a Teledoce que están estudiando endurecer alguna medida para evitar el movimiento social. Con la finalidad de desalentar los viajes, Umpiérrez comentó a la diaria que denunciará penalmente a quienes hayan viajado a Rocha y se les diagnostique la enfermedad. Señaló que el artículo 224 del Código Penal establece: “[Quien viole] las disposiciones sanitarias dictadas y publicadas por la autoridad competente para impedir la introducción o propagación en el territorio nacional de enfermedades epidémicas o contagiosas de cualquier naturaleza, causare daño a la salud humana o animal, será castigado con tres a 24 meses de prisión. Será circunstancia agravante especial de este delito si del hecho resultare un grave perjuicio a la economía nacional”. Dijo que la denuncia “requiere que se compruebe que la persona hizo daño a otros, pero hoy la cadena de contagio es relativamente fácil de verificar”.

El representante aseguró: “Rocha hoy no tiene positivos, porque los dos casos que había se recuperaron. Entonces, la aparición de cualquier caso va a ser necesariamente de alguien que vino de afuera, violando la cuarentena. A esa persona la vamos a denunciar por este delito”. A pesar de que no hay una prohibición de viajar, el nacionalista dijo que sí existen “actitudes negligentes” y explicó que hay “algo que se llama el dolo eventual, una figura por la que puede preverse el daño que se va a generar, y eso tiene una responsabilidad penal”. En ese sentido, dijo que su compañero de bancada Mario Colman, representante de Colonia, presentó un proyecto de ley para modificar el artículo 321 del Código Penal, de tal manera que el delito contemple el peligro y no sólo las lesiones de dos o más personas.

Por su parte, la Intendencia de Rocha viene multando a quienes incumplen la normativa departamental. Tanto en este departamento como en Maldonado se pusieron cintas en las bajadas de las playas para impedir que la gente concurra, por lo que si se rompen o se ignoran, se incurre en una falta. En un comunicado publicado el 31 de marzo, la comuna de Rocha informó que, hasta el 12 de abril inclusive, tampoco están habilitados los espacios para campings, los parques y paseos públicos.

La intendenta Flavia Coelho informó al medio local La Paloma Diario Digital que el fin de semana se aplicó multas tanto a vehículos que estacionaron en zonas inhabilitadas como a personas que rompieron la cartelería que impedía el acceso a las playas. “La actuación es informar de esta situación a la Fiscalía y exigir la reparación económica”, dijo. Hasta la tarde de ayer hubo “pocas multas”: siete en La Paloma, confirmó la jerarca a la diaria. Además, destacó que se registraron conductas de desacato, como reacciones “fuera de lugar” de personas que dijeron que no se retirarían aunque fueran sancionadas.