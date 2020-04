Fratti sobre el aporte de las gremiales al Fondo Coronavirus: “A no ser que se pase por encima de las leyes, esto no se puede hacer”

Las gremiales del agro firmaron este martes un acuerdo para hacer un aporte millonario al Fondo Coronavirus, luego de mantener una reunión con el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, en la Torre Ejecutiva. El aporte, que supera los 60 millones de dólares, se llevará a cabo mediante tres mecanismos: la renuncia fiscal de 1% de los semovientes del ganado, equivalente a un año; un aporte único en dinero y alimentos del Instituto Nacional de Carnes (INAC); y una contribución del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA), cuyo monto aún no fue definido.

El diputado del Frente Amplio (FA) y ex presidente del INAC, Alfredo Fratti, dijo a la diaria advirtió que para concretarse el aporte es necesaria una ley aprobada en el Parlamento: “Así esté toda la junta [del INAC] de acuerdo, el instituto no puede destinar fondos de ningún tipo que no sea para los fines específicos determinados en la Constitución del INAC”, explicó el ex presidente. Por lo tanto, es necesaria una norma para “cambiar el destino de los fondos”, dijo Fratti y subrayó que “a no ser que se pase por encima de las leyes” esto no se puede hacer.

“Hay que echar mano a la emergencia, pero hay otras vías y sin desviar fondos de estas instituciones que van a ser imprescindibles”, expresó Fratti y planteó que tanto el INAC como el INIA deben permanecer “fuertes” para cuando pase la pandemia. “No debemos de desarmar lo que vamos a precisar. Así como se dice de no gravar el capital porque son lo que van a impulsar la economía, estas instituciones son absolutamente imprescindibles para la etapa que se viene”, manifestó el ex presidente del INAC.

“Estamos muy sensibles con el tema del coronavirus y todo lo que sea aporte nos parece bien, pero hay que reflexionar de dónde sale [el dinero] y cómo quedamos parados para delante”, sostuvo Fratti.

El senador del FA Enrique Rubio también discrepó con la medida adoptada por las gremiales y criticó que se trata de una “desviación de fondos” y no de un aporte. “La estrategia es que algunos fondos importantes que son muy significativos para la fase posterior de reactivación de la economía como es toda la línea de la investigación o todo el trabajo de INAC en materia de exportaciones, se vacían. En realidad, no hay un esfuerzo mayor del sector agropecuario, sino es mucho más limitado de lo que se afirma”, expresó Rubio.

Para Rubio, no puede decirse que lo que se van a destinar son 100 millones de dólares, cuando en realidad lo que finalmente se destinarán son 40 millones de dólares a lo largo de un año. “La mayor parte (60 millones de dólares) es una desviación de fondos de impuestos existentes que financian al fondo tripartito de reconversión laboral [Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional] INEFOP y la otra parte INAC”, subrayó Rubio.