Gobierno llevará al Parlamento su propia ley de medios y derogará la actual

Si bien el texto fue apartado del anteproyecto de ley de Urgente Consideración, el Poder Ejecutivo enviará al Parlamento una norma para derogar toda la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, aprobada durante el gobierno de José Mujica, y en su lugar sugerirá una nueva legislación en la materia, de unos 80 artículos.

Según publicó hoy el diario El Observador, en el encuentro de este martes entre el presidente Luis Lacalle Pou y los jerarcas del Ministerio de Industria, Energía y Minería, el mandatario transmitió que el proyecto fuera enviado este lunes al Parlamento.

El proyecto establece, según publicó este medio, que “una persona no puede ser titular total o parcial de más de seis licencias para prestar servicios en cada una de las bandas de AM y FM, y de seis licencias en televisión abierta”. La normativa actual, en cambio, no permite que una persona física o jurídica tenga la titularidad de más de dos servicios en la misma banda de frecuencias (AM, FM y televisión) en todo el país.

Por otra parte, el proyecto determina que ninguna persona podrá tener un canal de televisión para abonados y una licencia para radio o televisión abierta, aunque esta disposición no afectará a quienes ya sean dueños. Para nuevas adjudicaciones, todas deberán realizarse a través de un llamado público y abierto, cuyo pliego será elaborado por la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación (Ursec).

El articulado además permite a los dueños de cables a solicitar a la Ursec licencias para dar servicios de banda ancha y acceso a internet mediante redes propias o de recursos que contraten con terceros.

Con la derogación de la norma actual, la normativa pondría fin a organismos que habían sido creados en la ley aprobada en 2014, como el Consejo de Comunicación Audiovisual y la Comisión Honoraria Asesora de Servicios de Comunicación Audiovisual. Los medios, además, dejarían de estar obligados a tener un determinado porcentaje de productos uruguayos. El proyecto además elimina el límite a la cantidad de suscriptores de servicios de televisión para abonados.

De aprobarse, quien tenga los derechos exclusivos de una transmisión de fútbol o básquetbol no tendrá la obligación de cederlos si las selecciones llegan a una instancia definitoria de un torneo internacional o de clasificación para que se emitan por televisión abierta, como ocurre con la normativa vigente.

“Sin sorpresas”

El ex director nacional de telecomunicaciones del Ministerio de Industria, Energía y Minería, Gustavo Gómez, dijo que la legislación propuesta no le generó “sorpresas” y cuestionó los anuncios a través de la red social Twitter. Según sostuvo, de aprobarse estas modificaciones, permitirán “una fuerte concentración de medios en una persona o empresa”. “Nunca, ni la legislación de la dictadura era tan favorable”, consideró.

Entre otras críticas, Gómez ironizó con que se no se pueda tener una licencia de televisión abierta y otra de televisión por cable, pero que no corra para los actuales canales de televisión abierta. “No vale para el 4, 10 y 12, que ya lo tienen. Es para bloquear a los que quieran hacerlo luego de aprobada la nueva ley”, aseguró.