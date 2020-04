“Hasta la victoria, siempre”: el mensaje que envió Tabaré Vázquez por los mártires comunistas de la seccional 20

Luis Alberto Mendiola, Elman Fernández, José Abreu, Raúl Gancio, Ruben López, Ricardo González, Justo Sena y Héctor Cervelli. Así se llamaban los ocho obreros comunistas asesinados hace 48 años en la Seccional 20 del Partido Comunista de Uruguay (PCU), en la avenida Agraciada y Valentín Gómez. Fue en la madrugada del 17 de abril de 1972.

Todos los años, el PCU realiza allí un acto para homenajearlos, pero esta vez no fue posible por la emergencia sanitaria. El ex presidente Tabaré Vázquez envió un audio con un saludo para recordar el 48° aniversario de estos trágicos episodios, que el PCU divulgó este viernes por redes sociales.

Vázquez señala que se trató de un “noche nefasta”, en la que estos obreros fueron “vil y cruelmente asesinados” por el “delito de querer un país más justo y fraterno”, y por defender el derecho de los trabajadores y de las clases sociales más humildes”

“Por ese terrible delito fueron acribillados una amarga noche, son compañeros que no han muerto, que se han sembrado porque con su ejemplo y su entrega nos muestran el camino a seguir”, señaló el ex mandatario. Finalmente señaló: “Hoy con más convicción que siempre, con más convicción que nunca, me despido con un ‘Hasta la victoria, siempre’”