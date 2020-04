Modesto Quiñones Pérez, albañil, está sostenido por Nicolás Furtado, actor.

“Sentí mucha emoción, que la verdad que no me la esperaba. Evidentemente, uno conecta con este tipo de historias, con estas personas, con esto tan terrible que pasó y que se vivió en nuestro país, como en tantos otros. Yo, que ni siquiera había nacido en esa época, por alguna razón conecté de una forma muy fuerte. Se siente muy bien hacer esto. Es una forma de dar amor a una persona que no está y así establecer un puente, una conexión de denuncia para que esto no vuelva a pasar nunca más”, cuenta Furtado.