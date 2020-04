Los maestros rurales de Río Negro redactaron una carta para las autoridades gubernamentales en la que manifiestan su disconformidad con la decisión de que el 22 de abril se retomen las clases en las escuelas rurales y aseguran que la realidad de las escuelas es muy diversa. Agregan: “Con esta medida se está llevando el factor miedo al campo, siendo nosotros, los docentes, el agente que puede introducir el virus [en las 36 escuelas del departamento]”. “Estamos faltando a la equidad si decimos que [el reintegro] es voluntario. En ese aspecto, quien quiere proteger a sus hijos estaría en la dicotomía de elegir entre su aprendizaje y la prevención, dos cosas que desde la escuela tienen que ir juntas”, dicen en la carta.

Los maestros aseguran que no se aplican las medidas sanitarias necesarias en todas las escuelas para hacer frente a la pandemia: por ejemplo, algunas no tienen jabón, alcohol ni barbijos. Además, argumentan que el uso de tapabocas por parte de los niños no responde a la realidad económica ni al acceso a ese tipo de producto. Sobre la diversidad de las escuelas rurales, señalan que algunas tienen espacios acotados con comedores pequeños, “escuelas sin auxiliar de servicio, donde el maestro se encarga también de la higiene, [...] escuelas sin agua potable [...], con niños que viven en un pueblo o en casas aisladas” y otros que “vienen de estancias con patrones extranjeros”, en algunos casos haciendo cuarentena. “Muchas escuelas, muchas realidades para pensar”, resumen en la carta.