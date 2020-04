Lacalle Pou consideró que las renuncias en ASSE fueron “inoportunas” y Cipriani aseguró que tuvieron un “carácter meramente político”

El presidente Luis Lacalle Pou consideró que la renuncia de 22 integrantes de equipos de gestión de la regional Oeste de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) y la puesta a disposición de cargos de 16 integrantes de equipos de gestión de la regional Este a comienzos de esta semana fueron “inoportunas”, aunque evitó emitir mayores opiniones sobre el tema.

El mandatario sostuvo que por su cargo no le correspondía analizar las “causas” de estas renuncias, ya que es un “fiel representante de todos los uruguayos” cuyo rol, en cambio, es “analizar las consecuencias prácticas” que puedan generar, “sin hacer un juicio de valor”. No obstante, cuestionó la oportunidad, teniendo en cuenta “un elemento de función del Estado en estos tiempos”.

“Son momentos de fuerte tensión en lo que hace a la sanidad nacional, máxime cuando algunos de los argumentos utilizados para las renuncias” ASSE los “había dejado de lado, de común acuerdo con la persona involucrada”, dijo el mandatario. Con estos dichos, el presidente refería a que Fernando Silva, quien iba a ser designado director de la regional Oeste y cuyas declaraciones precipitaron las 22 renuncias de esa área, no asumiría el cargo, lo que fue confirmado por el presidente de ASSE, Leonardo Cipriani.

Silva había publicado en Facebook un comentario en el que hablaba de mugre, desidia y falta de control en los hospitales de ASSE. Si bien Silva no asumirá el cargo, seguirá siendo adjunto de Enrique Montagno, vocal del directorio de ASSE. Ambos pertenecen a Cabildo Abierto, partido que durante la campaña electoral hizo énfasis en que los cargos de dirección en la salud se ocuparan mediante llamados en los que se ponderara la formación, la experiencia y los proyectos de gestión de los postulantes. En una conferencia que brindó durante las primeras horas de la tarde de ayer, Cipriani dijo que Silva es un “médico pediatra capacitado”, aunque reconoció que cuando se votó su nominación (sólo con los votos de los directores políticos) su currículum fue presentado “en forma verbal”. Aún no está resuelto quién ocupará ese cargo.

“Hecho político”

Cipriani sí opinó sobre la renuncia de los integrantes de los equipos de gestión de las regionales y aseguró que se trata de “un hecho de índole y de carácter meramente político y que no tuvo otro objetivo”. Según sostuvo, quienes firmaron las renuncias tenían cargos políticos y para reafirmarlo mencionó que el martes había tenido “una reunión muy productiva, muy buena, con Javier Miranda [presidente del Frente Amplio, FA], en la que se trató el tema”. “Este grupo de médicos, todos afiliados al FA, trató el tema a nivel de su mesa central, o sea que el carácter político no tiene discusión. Es un tema político-partidario, en el sentido de que procesos que hay que estudiar dentro de la propia institución se hacen públicos y transmiten un poco de nerviosismo a la población”, agregó.

No obstante, Cipriani se distanció de las declaraciones de Silva. “Obviamente nosotros no compartimos parte del contenido, sobre todo de la manera en que fue expresado”, dijo. Agregó que ASSE tiene debilidades y “lugares que no están siendo decorosos”, pero reconoció el esfuerzo que hacen los funcionarios de la institución.

En diálogo con la diaria, Miranda explicó que en la reunión le planteó a Cipriani la preocupación que le habían transmitido varios médicos del interior del país –jerarcas y técnicos– por la forma en que se estaba haciendo la transición. Concretamente, hicieron referencia a cómo se estaban comunicando algunos ceses y a que no se habían designado muchos cargos de directores con quienes los médicos ya deberían estar haciendo la transición. Miranda dijo que no sabe si los jerarcas que renunciaron son o no afiliados al FA y que no conoce a la mayoría de ellos.

Los renunciantes, de todas formas, continuarán en sus puestos hasta concretar la transición. Cipriani aclaró que la renuncia fue “sin abandono del lugar de trabajo”, porque eso sería un delito, y aseguró que “ningún servicio de ASSE, ningún paciente va a quedar sin atención”.

El presidente de ASSE explicó que las remociones empezaron por la cúpula de la administración –el directorio y las gerencias administrativa y financiera–, continuaron por las direcciones regionales y ahora seguirán por las unidades ejecutoras. “Hoy vamos a proceder con el estudio y a llegar a cada una de las personas propuestas para ir ocupando cargos, y en poco tiempo se va a ir dando la transición”, dijo. El jerarca aseguró que hay “varios nombres” pensados y que, si bien “siempre hay un carácter político”, los futuros titulares de estos cargos “tienen un perfil técnico importante”. “No es que nos dormimos con el tema de los nombramientos”, sino que lo prioritario era prepararse para la pandemia, aseguró. En cambio, Miranda dijo que coincide con los médicos en ese punto y recordó que las autoridades actuales tuvieron desde el 25 de noviembre para designar esos cargos.

Durante la conferencia de prensa que brindó Lacalle Pou, se le consultó por la “demora” para nombrar a los nuevos jerarcas de ASSE. El mandatario contestó que el gobierno “no es infalible” y no está “ajeno a cometer errores”. Subrayó que el Ejecutivo cuando hace un nombramiento trata de “conocer a la persona” y sus “aptitudes” pero, como actualmente el gobierno está integrado –“por primera vez en la historia”– por cinco partidos políticos, esto conlleva “ciertas complejidades”. “En el nombramiento de distintas áreas obviamente se cruzan muchos de estos elementos”, subrayó, destacando tampoco se podía prever que el 13 de marzo las autoridades se iban a “encontrar” con la pandemia de coronavirus.