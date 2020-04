Lust dijo que si los ministros no aclaran sus dudas sobre UPM, no descarta hacer el llamado a sala

Los legisladores de Cabildo Abierto (CA) se reunieron el jueves y resolvieron no respaldar el llamado a sala de los ministros de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, y de Transporte y Obras Públicas, Luis Alberto Heber, promovido por el diputado de CA Eduardo Lust. En cambio, los diputados y senadores decidieron solicitar una audiencia privada para que los integrantes del Poder Ejecutivo expliquen cómo siguen las negociaciones para la instalación de la nueva planta de UPM. Según informó el diario El Observador, el líder de CA, el senador Guido Manini Ríos, remarcó la importancia de que los legisladores “trabajen al unísono” y planteó la audiencia como una instancia intermedia, para no dañar ni al gobierno ni a la coalición.

El 13 de abril, Lust había anunciado, en su cuenta en Twitter, que citaría a Arbeleche y Heber, para que “ilustraran” los motivos por los cuales no se aplicó el artículo 7 del contrato con UPM, que permitía suspender o renegociar el acuerdo en caso de una emergencia nacional, en este caso causada por la pandemia por el coronavirus. En ese momento, Lust había dicho a la diaria que contaba con el respaldo de toda la bancada de CA y del diputado del Partido Ecologista Radical Intransigente (PERI), César Vega. Un par de días después, el diputado del Frente Amplio (FA) Felipe Carballo dijo que plantearía en su partido el respaldo al llamado a sala propuesto por Lust.

Carballo dijo a la diaria que mantiene su intención de plantear el llamado, a pesar de la marcha atrás de CA. Dijo que es bueno tener información de primera mano sobre lo que viene hablando el gobierno con la empresa finlandesa, y además aseguró que la función del Legislativo también es controlar al gobierno, por eso este martes hará el planteo en la reunión de bancada del FA.

En tanto, el diputado de CA Raúl Lozano aseguró a la diaria que el cambio de estrategia no fue una directiva de Manini Ríos. “Se debatió en el ámbito de la bancada cuál era la mejor manera, y como el objetivo era informarse de por qué no hubo una revisión de un contrato, que el diputado Lust y CA entienden que no es bueno para el país”, se decidió hacer una audiencia privada, explicó.

Sobre la posibilidad de que la instancia sea abierta a otros legisladores, como por ejemplo Carballo, Lozano dijo que es una iniciativa de CA, porque “parecería que en este momento los únicos que tienen dudas sobre el contrato somos nosotros, cada colectividad hará lo que crea. La tendrían que pedir sus propios legisladores”, dijo. Sin embargo, el PERI también ha cuestionado las obras para la instalación de UPM2; al respecto, Lozano dijo que “no descarta” que Vega pueda ser invitado a la audiencia, “pero esto surge de la bancada de diputados de CA”, reiteró.

Vega comentó a la diaria que la noticia lo agarró desprevenido y que ya había manifestado su apoyo al llamado que pretendía hacer Lust. De todas formas, dijo que su partido seguirá insistiendo y que, en todo caso, leerá la versión taquigráfica del encuentro, si es que la hay.

Lust, el promotor de la comparecencia de los ministros en la Cámara de Diputados, explicó a la diaria que, como el motivo es acceder a la información, la bancada de su partido se decantó por la audiencia privada. “Los ministros nos ofrecieron recibirnos y por un tema de cortesía no nos íbamos a negar”, comentó.

Lust dijo que a su entender un llamado a sala no es un castigo para los ministros, y sostuvo que cree que es más democrático que todos los representantes escuchen las explicaciones del gobierno. De todas formas, afirmó que si en la reunión no se aclaran sus dudas, volverá a pedir un llamado a sala.