Médicos de familia y comunitarios solicitan la reapertura de 50 policlínicas de ASSE en el área metropolitana

La Sociedad Uruguaya de Medicina Familiar y Comunitaria (Sumefac) divulgó un listado de las 50 policlínicas de la Red de Atención Primaria (RAP) Metropolitana de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) que permanecen cerradas en contexto de emergencia sanitaria por coronavirus. Sumefac solicitó a las autoridades del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS) la reapertura de todos los servicios que fueron cerrados, con las condiciones de bioseguridad “adecuadas a la situación de pandemia”, y propuso una serie de mecanismos para hacer posible su reapertura.

Este martes, Sumefac realizó una asamblea virtual en la que reunió a 86 médicos y médicas de familia y comunidad, en la que se resolvió plantear la necesidad “impostergable del funcionamiento pleno del primer nivel de atención en todos los prestadores de salud”. Según Sumefac, se deben garantizar “los equipos de protección personal, así como la capacidad de testeo covid-19 y recursos para telecomunicaciones y atención a distancia”.

“Aproximadamente 80% de los casos de infección por covid-19 son de resolución comunitaria, donde se encuentran las policlínicas dependientes del PNA [Primer Nivel de Atención]”, por lo cual el PNA “debe ser la puerta de entrada al sistema para evitar sobresaturar las unidades de emergencia móvil, al segundo y tercer nivel de atención”, argumenta la sociedad. Por este motivo, Sumefac solicita la reapertura de “todas las policlínicas dependientes del PNA”, con la excepción de “los casos aislados de policlínicas en las que las condiciones edilicias o de infraestructura sean extremadamente precarias”.

Según el relevo realizado por Sumefac, son 50 las policlínicas de ASSE que permanecen cerradas en el área metropolitana: Las Acacias, Los Reyes, Aquiles Lanza (dependientes del centro de salud Misurraco); 24 de Junio, Don Bosco, El Eje, Monarca, Villa Farré (centro de salud Jardines del Hipódromo); Autódromo, Rambla, Don Arturo, Médanos, Colinas de Solymar, Melvin Jones (centro de salud Ciudad de la Costa); Penino, Santiago Vázquez (centro de salud Ciudad del Plata); Los Bulevares, Las Torres, Villa Sarandí, 6 de Diciembre, Villa Teresa, Las Flores, Espartaco (centro de salud Paso de la Arena); Inve 19, Complejo América, San José, 25 de Agosto, Jardines de Peñarol (centro de salud Sayago); Casa de Mario, Club Polonio, Tito Borjas, 19 de Abril (centro de salud Cerro); Acción Promocional 18 de Julio (centro de salud Maroñas); Santa María, Capra, Cirilo, 23 de Diciembre, Fénix, Toledo Chico (centro de salud Badano Repeto); Manuel Liberoff, Delmira Agustini, Servando Gómez (centro de salud La Cruz de Carrasco); Casa Pueblo, Centro de Barrio (centro de salud Monterrey); La Casona (centro de salud Unión); Covimt 9, San Lorenzo, Legión de la Buena Voluntad (centro de salud Giordano).

Plan de reapertura

Luego de que se conocieran los primeros casos de covid-19, ASSE cerró las policlínicas barriales y los funcionarios que trabajaban en ellas pasaron a los centros de salud de ASSE. El 1º de abril el Sindicato Médico del Uruguay se reunió con el presidente de ASSE, Leonardo Cipriani, y le presentó una propuesta de Sumefac para reabrir una decena de policlínicas que estaban en condiciones para funcionar sin exponer a riesgo de contagio a usuarios ni a trabajadores. En los primeros días de abril, ASSE reabrió cerca de diez policlínicas, pero restan otras 50, sólo considerando el área metropolitana.

Sumefac propone ahora priorizar la reapertura de otras 19 policlínicas y recomienda hacerlo bajo cuatro modalidades, según las condiciones de cada una de ellas: policlínicas que sólo vean pacientes con síntomas no respiratorios; policlínicas que sólo vean pacientes con síntomas respiratorios; policlínicas con horarios o días diferenciados para pacientes con síntomas respiratorios y no respiratorios; y policlínicas que tengan condiciones que permitan un equipo básico para ver pacientes con síntomas respiratorios y, en simultáneo, otro equipo básico para quienes no tienen síntomas respiratorios. “Para esto se puede dividir la sala de espera o utilizar una carpa exterior para crear sala de espera exterior para pacientes respiratorios”, se propone.

Fuentes de ASSE habían negado este miércoles a la diaria que hubiera policlínicas de ASSE cerradas. Sin embargo, tras la denuncia de Sumefac, las fuentes informaron que el cierre de las policlínicas responde a la imposibilidad de implementar un sistema de acceso que cumpla con las normas de bioseguridad en el acceso de pacientes con sintomatología respiratoria, o una doble circulación que impida contagios. No obstante, aseguraron que la asistencia en el territorio se está garantizando con dispositivos domiciliarios, telefónicos, teleasistencia, vacunación en domicilio y entrega de medicamentos.

Si bien reconoce la atención que se brinda en los centros de salud, Sumefac plantea que no tiene el alcance de las policlínicas barriales, porque la cercanía favorece la atención. En diálogo con la diaria, una médica de medicina familiar y comunitaria contó que su policlínica reabrió a comienzos de abril y que mientras estuvo trabajando en el centro de salud de referencia había identificado que una adolescente embarazada no había asistido al último control; intentó localizarla pero no pudo. El día que reabrió la policlínica, la adolescente concurrió y dijo que le faltaba el control de salud; no había ido al centro de salud del que dependía la policlínica, pero tenía claro cuándo le tocaba controlarse y esperó a ir a su policlínica. “Volvimos a captar desde los programas de territorio a esa adolescente”, destacó la médica.