El diputado colorado Ope Pasquet cuestionó las modificaciones al Código Civil presentes en el nuevo borrador de la ley de urgente consideración (LUC). Según expresó en su cuenta de Twitter, se trató de una “completa sorpresa” para los colorados, ya que estos cambios no habían sido acordados ni en el documento “Compromiso por el país” ni en el primer borrador de la ley.

La LUC contiene una sección destinada a introducir modificaciones a varias disposiciones del Código Civil. A propósito de estas modificaciones se han generado comentarios y discusiones. Es necesario formular algunas precisiones y aclaraciones al respecto, y para ello abro hilo. — Ope Pasquet (@opepasquet) April 29, 2020

“Al Partido Colorado no se le avisó de esa novedad, ni se le explicó su fundamento, necesidad o conveniencia”, agregó. Pasquet remarcó que el Código Civil no es cualquier código: se trata de la “pieza legislativa más importante, después de la Constitución, es la base de todo el derecho privado”, afirmó, y agregó que por lo tanto no se puede “modificar de apuro y sin consultar a expertos”.

El problema de fondo, según Pasquet, no es lo modificado, sino la forma en la que procedió el gobierno: “Nunca cuestionamos el contenido de las modificaciones propuestas, sino la oportunidad y el procedimiento elegidos para introducirlas: por sorpresa, y en medio de una LUC de 500 artículos”.

El diputado dijo que tras anunciar su negativa a votar esos artículos, la Asociación de Escribanos del Uruguay se puso en contacto con él y con el senador Adrián Peña para explicar que la iniciativa de los cambios había sido de ellos y detallar por qué habían sido incluidos. Ambos legisladores se comprometieron a invitar a una delegación de esta asociación a las comisiones parlamentarias que estudien la LUC para que opinen de los artículos en cuestión, junto con el Instituto de Derecho Civil de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República y el Colegio de Abogados.

“Seguramente los escribanos, cuya profesión les exige estudiar concienzudamente cada escritura que autorizan con su firma, comprenderán que los legisladores también necesitamos asesorarnos bien antes de sancionar, con nuestros votos, cambios al más importante de los Códigos”, concluyó Pasquet.