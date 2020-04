PIT-CNT le insistió al gobierno con el pedido de una “renta de transición” para quienes no tienen cobertura de ningún tipo

El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, recibió este miércoles en la Torre Ejecutiva a una delegación del PIT-CNT que le hizo diversos planteos sobre la situación que vive Uruguay por la emergencia sanitaria. Al termino de la reunión, Marcelo Abdala, secretario general de la central sindical, dijo en conferencia de prensa que esta reclamó “una renta de transición en la emergencia que tienda a acercarse a un salario mínimo para todos los trabajadores que no están cubiertos” por la seguridad social. Además, el PIT-CNT pidió que los sectores “más vulnerables no queden tan expuestos a que se les corten los servicios públicos de los entes del Estado”.

“Podemos decir que el Poder Ejecutivo, además de dar algunas respuestas concretas a lo que nosotros planteamos, es muy probable que mantenga una línea de promover el diálogo social tripartito como ámbito vinculado a la negociación colectiva para encontrar soluciones. En ese sentido, para nosotros fue una reunión importante, positiva, y vamos a trasladar los resultados de la reunión a los organismos del PIT-CNT”, sostuvo Abdala. Agregó también que hablaron para que se considere que pueda “aparecer otra forma de incrementar la financiación” para el Fondo Coronavirus, de modo que la propuesta de la “renta de transición” sea posible.

A su vez, Fernando Pereira, presidente de la central sindical, dijo que hay varios temas que son de actualidad, como la forma de superar la crisis sanitaria, económica y social; pero hay otros temas que son “del día siguiente”: se parte de la base de que luego de que se supere la emergencia sanitaria, “cuando se vayan prendiendo las luces productivas, deberían volver las empresas” y también “los trabajadores”. “Eso es parte de un diálogo que se va a mantener durante este tiempo”, agregó.

Pereira dijo que el PIT-CNT tiene claro que la exhortación a quedarse en casa por parte del Poder Ejecutivo tiene “algunas dificultades, cuando hay gente que no tiene acceso a la alimentación, no puede pagar facturas o tiene una circunstancia económica que no le permite asumir esa conducta social, que es totalmente recomendada en todo el planeta”. Expresó que “en esa dirección” fueron los planteos de la central y que “el gobierno comparte esa reflexión, pero va a utilizar herramientas diferentes”, y algunas son las que ya ha informado Lacalle Pou en sus conferencias de prensa.

Además, Pereira dijo que también el PIT-CNT planteó la necesidad de que se tomen medidas de precaución “dentro de las grandes superficies”, para que no haya “acumulación de compradores y de trabajadores en el mismo lugar y en el mismo horario”; el gobierno “quedó comprometido a ver” esa propuesta. Por último, indicó que se propuso que se tenga “un tratamiento prioritario” para las tarifas de luz que pagan “menos de 2.000 pesos de consumo”.