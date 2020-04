Secretario de Cuidados inició gestiones para responder al reclamo del sindicato por insumos higiénicos

El secretario nacional de Cuidados, Daniel Radío, afirmó que es “de recibo” el reclamo que hicieron el lunes los trabajadores nucleados en el Sindicato Único de Asistentes Personales (SUAP) respecto de la falta de insumos higiénicos para la prevención del coronavirus. No obstante, aclaró que no es responsabilidad de la Secretaría Nacional de Cuidados proveer a los asistentes personales ese material, porque no son empleados del organismo, cuya función es capacitar y mediar entre los cuidadores y los usuarios. “Me parece que el planteo es de recibo, lo único que, como todo lo que pasa en el contexto de la epidemia, son cuestiones que no teníamos previstas”, afirmó.

El SUAP llamó a la “solidaridad con trabajadoras y trabajadores del cuidado que prestan servicios a personas en situación de dependencia severa” para la “recolección de insumos para el cuidado y prevención de transmisión” del coronavirus, y desde el sindicato dijeron a la diaria que el pedido de solidaridad era también un reclamo al gobierno, ya que los asistentes del Sistema Nacional Integrado de Cuidados están “en la segunda franja de trabajadores en riesgo”.

“Los asistentes personales integran el Sistema de Cuidados pero son contratados por las personas que demandan su asistente personal, en un contrato privado. Lo que hacemos como Secretaría de Cuidados es ofrecer la capacitación a los asistentes personales, integrarlos a un listado de asistentes personales disponibles y, en la medida que las personas resultan aprobadas, ponerlas en contacto para que la gente efectúe su contratación”, explicó el jerarca. Además, en la mayoría de los casos, el organismo subvenciona esa contratación para ayudar a las personas de bajos recursos.

“Me parece razonable que hagan el pedido y yo, en la medida de lo posible, voy a procurar colaborar con ellos, pero no tengo certeza. Entre otras cosas, por eso aún no he dado respuesta, porque no quiero generar expectativas. En la medida que tenga una solución, los voy a convocar para hablar”, aseguró Radío.