Senado votará desafuero de Manini Ríos luego del tratamiento de la LUC

El senador de Cabildo Abierto (CA) y ex comandante en jefe del Ejército Guido Manini Ríos compareció hoy ante la comisión de Constitución y Códigos de la cámara alta, que estudia la solicitud que hizo la Justicia para desaforarlo. Si bien el cuerpo comenzó el trámite parlamentario, resolvió trasladar la votación al Senado luego del tratamiento de la ley de urgente consideración (LUC), explicó a la diaria el senador suplente del Frente Amplio (FA) José Carlos Mahía.

Los integrantes del organismo estuvieron de acuerdo en tratar el levantamiento de los fueros del senador de forma “ágil”, señaló Mahía, pero se encontraron con la dificultad que implica el ingreso de la LUC al Parlamento. Una vez que ingrese este proyecto, en el Senado sólo funcionará la comisión especial que analizará su articulado. Por lo tanto, se resolvió abordar el desafuero de Manini Ríos a mediados de junio, una vez que se termine el tratamiento de la LUC.

El diputado apuntó que le llama la atención que durante la campaña electoral del año pasado el senador había planteado que no se iba a amparar en sus fueros para presentarse ante la Justicia y este miércoles “lo que solicitó fue el tratamiento de su carpeta por parte de la comisión”. “No es lo mismo pedirles a los senadores que voten su desafuero para ir a la Justicia sin esa protección, que pedirle a una comisión que analice rápidamente el tema por el cual su desafuero fue solicitado por la Suprema Corte de Justicia”, dijo Mahía.

En estos días, legisladores del Partido Nacional, CA y el FA manifestaron su voluntad de votar el desafuero del ex comandante en jefe del Ejército. Pero en la oposición quien planteó la polémica fue el ex presidente José Mujica, quien prefiere no apoyar el levantamiento de los fueros de Manini Ríos. “No le quiero dar el cachón para que se tire al suelo”, sostuvo en una entrevista en el programa Desayunos informales, de Canal 12. El líder del Movimiento de Participación Popular dijo que al senador “lo votó un montón de gente” y no puede “enmendarle la plana a la decisión que tomó esa gente”. En tanto, el sector Ciudadanos, del Partido Colorado, que lidera el ministro de Relaciones Exteriores, Ernesto Talvi, emitió un comunicado en el que señala que se pronunciará sobre el tema “luego de haber escuchado lo que el senador Guido Manini Ríos exprese en su defensa ante la comisión de Constitución del Senado”.

El fiscal Rodrigo Morosoli espera a que el Parlamento levante los fueros de Manini Ríos para imputarlo por un delito de omisión de denuncia, por no comunicar a la Justicia que el represor José Nino Gavazzo confesó ante un tribunal militar que en 1973 arrojó el cuerpo de Roberto Gomensoro al río Negro.