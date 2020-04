Esta semana gran parte del ámbito político tendrá todos los focos apuntando al proyecto de ley de urgente consideración (LUC), que empezará su proceso de tratamiento en el Parlamento, con una agenda cargada. Hoy a las 10.30 empezarán a desfilar algunos ministros por el edificio Anexo del Palacio Legislativo para profundizar sobre los capítulos de la LUC que le competen a cada cartera. Será el turno de Jorge Larrañaga, ministro del Interior; Pablo da Silveira, ministro de Educación y Cultura; Azucena Arbeleche, ministra de Economía y Finanzas; y Carlos Maria Uriarte, ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca.

Como la comparecencia de los ministros es solamente ante la bancada de la coalición de gobierno, no se prevé mucho debate sobre la LUC, como sí habrá mañana en una sesión extraordinaria del Senado, cuando entre el proyecto y los legisladores del Frente Amplio (FA) planteen que se discuta sobre la pertinencia del rótulo de “urgente” de los 501 artículos del proyecto. Charles Carrera, coordinador de la bancada de la cámara alta del FA, fue consultado por la diaria sobre el motivo por el que no se convocó a una sesión extraordinaria el viernes, dado que ya empezaron a contar los días para el límite que fija la Constitución para tratar el proyecto de urgente consideración (45 días), y contestó que había que “prepararla, leer la fundamentación”, y “cuatro días más no te cambia la cosa”.

En tanto, el diputado del Partido Colorado (PC) Conrado Rodríguez dijo a la diaria que lo de hoy será, más que nada, una instancia de intercambio con las autoridades del Poder Ejecutivo para ver “cuáles son los lineamientos principales que tienen esas carteras en cuanto a la LUC”. Subrayó que el PC quedó “muy conforme” con que en la última versión de la LUC se hayan tomado las sugerencias de cambios propuestas, en especial para las secciones de seguridad y educación, ya que fueron aceptadas cerca de 90% de las propuestas coloradas. Según dijo, lo de hoy será “una buena instancia para poder intercambiar y ver cuáles son la prioridades que tienen cada una de las carteras del Poder Ejecutivo”.

El diputado del Partido Nacional Martín Lema, presidente de la cámara baja, señaló a la diaria que la idea de la jornada de hoy es “intercambiar y coordinar”, ya que si bien la bancada de los partidos de la coalición está “en permanente contacto”, discutir cada capítulo de la LUC junto con los ministros es un ámbito que “aporta y es sumamente constructivo”.

Agregó que está claro que hay puntos de encuentro entre los partidos de la coalición en “un montón del articulado” de la LUC, y con relación a la posición sobre los otros artículos “habrá que ver cómo se da el desarrollo del tratamiento parlamentario”. “Pero no tenemos ninguna duda de lo importante que es para el país el tratamiento de esta iniciativa, que es popular, transparente y de oportunidades. Será un intercambio natural entre ministros, que darán puntos de vista y explicarán a fondo el capítulo relacionado a su cartera, y los legisladores harán sus preguntas”, sintetizó.

De armas tomar

A su vez, el senador de Cabildo Abierto (CA) Raúl Lozano dijo a la diaria que si bien en la instancia de hoy obviamente no se debatirá sobre lo que se está de acuerdo, sí puede pasar que se discuta sobre algún punto en el que su partido está de acuerdo pero otro partido de la coalición no. Un ejemplo de esto fue que a pedido de CA en la versión final de la LUC se agregó un artículo que habilita el porte de armas para militares retirados. Sin embargo, el canciller Ernesto Talvi (PC) dijo en rueda de prensa que “difícilmente” su partido “vea con buenos ojos que se amplíe el derecho de porte de armas”.

Lozano señaló que habrá que debatir el tema, que “no es nuevo”, porque hasta diciembre de 2016 “toda la vida los militares retirados tuvieron el derecho a portar armas”. Ese año se publicó el Decreto 377/016, que reglamenta la Ley 19.247, de tenencia y porte de armas, y que restringe este último.

Lozano subrayó que “los militares retirados pertenecen a la reservar activa del país”, porque en Uruguay no pasa como en los países en los que hay servicio militar obligatorio. “Acá siempre hubo militares profesionales, contratados, y el estado militar termina cuando a la persona la dan de baja de las Fuerzas Armadas o se murió, si no el estado militar nunca se pierde. Es decir que en situaciones de emergencia podrían llegar a ser citados”, sostuvo. Agregó que hay gente que a veces desconoce esto o “son ignorantes en ese sentido”, y hay quienes “piensan en el retirado militar como en el jubilado, pero no es lo mismo”.

“Después de retirarse, a determinada edad, si están en condiciones físicas y psicológicas, obviamente que pueden ser citados, y para eso tienen que mantenerse entrenados; aparte, es gente que ha estado muchísimos años con armas y que conoce perfectamente su manejo y su uso”. Por último, sostuvo que cuando los militares podían portar armas “nunca hubo problemas”.