“El primer objetivo fue sacar del encierro, del ámbito privado, el afecto, y demostrar así que la distancia emocional no existe”, explica la fotógrafa documental Carola Vázquez Gil, quien desde hace unas tres semanas lleva adelante un delicado rescate de prácticas íntimas por medio del retrato. Su proyecto se titula Abrazos cotidianos y consiste en una convocatoria a través de su cuenta de Instagram @CarolaHacedora. Los interesados son instruidos sobre el proceso de trabajo y las precauciones sanitarias y de respeto que toma: primero hace un retrato de la persona que solicita el abrazo, acompañado de un texto que el participante aporta luego de la sesión. En segundo término toma la fotografía de esa expresión hoy tan añorada y, para finalizar, la convierte en una gigantografía.

Para llegar a esa imagen de dos metros de ancho o de alto, dependiendo del formato, fracciona la “foto madre” en hojas A4 impresas en blanco y negro. Hasta el momento pegó ocho abrazos y espera que, cuando amainen las lluvias, pueda agregar otros cinco esta semana. Todo sucede en una avenida céntrica de Paysandú, Libertad, “una calle que se fue transformando en estacionamientos, entonces las fachadas de lo que antes era una casa, una panadería, un bar, ahora están vacías, y es ahí donde decidí pegarlas, para formar una especie de galería a cielo abierto”.

“¿Qué cosas están saliendo a la vista en este contexto de cuarentena que están cuestionando las estructuras establecidas?”, se pregunta esta docente y gestora cultural, que vio cómo su iniciativa se tornaba un acto político, mostrando expresiones no hegemónicas: “Ver a un varón adulto que conserva y abraza su oso de peluche de cuando era niño, mujeres que se abrazan a sí mismas, con todo lo que eso conlleva, dolor, aprendizaje. Personas que comparten el abrazo porque ya no conciben el amor reducido a una pareja, el amor adulto en primer plano, que tanto incomoda, que no es estético, supuestamente, mujeres que eligen maternar solas o también quienes eligen amar a otros seres que no son humanos. Es una invitación a renovar esa mirada que tenemos del afecto, de la familia tipo, la pareja tipo, las estructuras heredadas”.

Concurso Planocuarentena

La Unidad Académica de Pedagogía Audiovisual/Cineduca (Consejo de Formación en Educación, ANEP) plantea la siguiente consigna para mayores de 16 años: compartir una experiencia de vida relacionada con una situación de enseñanza o aprendizaje durante la cuarentena y crear, registrar o representarla en video. La pieza audiovisual, de una duración máxima de un minuto, debe ser grabada en un único plano, sin cortes, y se debe encuadrar en posición horizontal. Luego se envía a [email protected] detallando en el asunto “Concurso” e indicando en el cuerpo del texto nombre completo, edad, cédula, teléfono y ciudad de residencia. Hay plazo hasta el 15 de mayo.

Exposición virtual

El portal de Museos del Uruguay invita a los niños a mandar dibujos hasta el 1º de mayo para participar en una exposición virtual. Hay más de una vía para hacer llegar las creaciones: con un mail a [email protected] (se puede adjuntar una foto o escaneo del dibujo) o compartiéndolo en las redes, @MuseosUy en Facebook, @museosuruguay en Instagram (por mensaje privado o usando el hashtag #compartomidibujoUY) o por Whatsapp por el 091890315.

Tertulia lúdica

“Juego, lúdica y recreación como promotor de experiencia de convivencia saludable en contexto de cuarentena” son los temas que propone Espacio Lúdico, un proyecto financiado por la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, creado y realizado por La Jarana-El Abrojo, para mañana a las 18.00. Expondrán: Giselle Begnardi, educadora y ludotecaria de Mendoza; Natalia Serfilippo, de La Cantera, Buenos Aires, y Marcos Barcellos, del centro juvenil Molino de Galgo, Uruguay. La actividad es sin costo pero hay que rellenar el formulario: ladiaria.com.uy/U2G.

A moverse

“Bailá en tu puerta, balcón o ventana el 29 de abril de 19.00 a 19.05, grabalo y compartilo en redes con el #NosMovemosEnCasa”, instan distintas instituciones y colectivos vinculados con el trabajo corporal para este Día Internacional de la Danza. Entre las muchas actividades previstas, como las que transmitirá el Ballet Nacional del SODRE a través de sus redes sociales, habrá una clase abierta con el prestigioso bailarín, director, poeta y profesor originario de Inglaterra Julyen Hamilton, propiciada por el Instituto Nacional de Artes Escénicas. Será hoy de 14.00 a 16.00 por la plataforma Zoom. Para participar, completar: ladiaria.com.uy/U2H.