El director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Isaac Alfie, habló durante una entrevista con Radio Carve sobre el plan de reinicio de la actividad económica que está llevando a cabo el gobierno en el marco de la emergencia sanitaria por el coronavirus. El economista afirmó que el objetivo, “como se dijo desde un principio, es dar pasos cortos y seguros” acompañados del testeo correspondiente, como se hizo en el sector de la construcción luego de su retorno a la actividad. Según sostuvo, el gobierno tiene fechas tentativas para el reinicio de la actividad en los distintos sectores.

Alfie insistió en la necesidad de retornar a la actividad de forma paulatina y meditada: “Todo el mundo quiere reabrir y se comprende, pero hay que ser muy mesurados porque el país hizo un enorme esfuerzo, tomó una cantidad de medidas muy fuertes desde el primer día en un marco de libertad, y la ciudadanía se comportó de una manera muy buena”. “No se puede tirar por la borda por acelerar unas semanas determinadas actividades”, advirtió. En ese sentido, indicó que se maneja la posibilidad de implementar una vuelta a clases segmentada, de forma de evitar los perjuicios de la pausa de la actividad educativa en los niños más pequeños, que “en algunos casos puede significar perder toda la alfabetización que tuvieron”.

El director de la OPP, no obstante, indicó que por el momento el gobierno no compartirá el cronograma de fechas de reinicio por sectores, porque “sería generar expectativas que quizá no conduzcan a nada”, y si, por ejemplo, “ahora que están empezando los fríos se desatan más focos, se tiene que retrasar todo el proceso”.

Consultado sobre las sugerencias de la oposición respecto de la necesidad de aumentar el gasto social, el ex ministro de Economía respondió: “Ojalá tuviéramos la capacidad de gastar más, porque en algunos lugares habría que poder hacer algo más, pero la situación de deuda y desequilibrio fiscal que se heredó no lo hace posible”.

“Se tomaron una cantidad de medidas y se sabe que va a aumentar el desequilibrio fiscal. Van apareciendo los problemas y vamos tratando de paliarlos, pero si ponemos en riesgo las perspectivas de mediano y largo plazo eso complica más la recuperación económica y la actividad económica”, afirmó Alfie. Asimismo, el titular de la OPP destacó que las distintas ayudas implementadas por el gobierno están atendiendo “a casi 25% de la población que estaba en situación de vulnerabilidad o cuasi pobreza”. Respecto de la propuesta del PIT-CNT de implementar una renta básica universal durante la pandemia, Alfie señaló que “todos los temas se estudian” pero que “el volumen de dinero que se estaba manejando implicaría un problema grande”.