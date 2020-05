Los senadores del Frente Amplio (FA) primero escucharon sorprendidos; del asombro, pasaron rápidamente al entusiasmo, quizás por lo imprevisto de la coincidencia. Es lo que se desprende de la versión taquigráfica de la visita que concretó este jueves una delegación de la Secretaría Nacional del Deporte (SND) a la comisión especial que analiza la ley de urgente consideración (LUC) en la Cámara de Senadores.

La comitiva gubernamental estuvo integrada por el titular de la SND, Sebastián Bauzá, el subsecretario, Pablo Ferrari, el gerente Gerardo Lorente y la asesora letrada María Eugenia Lamas, quienes pidieron ser recibidos por la comisión parlamentaria para plantear sus puntos de vista sobre los artículos de la Sección I de la LUC (Seguridad Pública) vinculados con la fiscalización de los espectáculos deportivos.

En su primera intervención, Bauzá dejó claro que los integrantes de la SND no participaron en la redacción de la LUC, un aspecto que luego ratificarían los asesores del órgano en las sucesivas intervenciones. En particular, el ex presidente de la AUF se refería a los nueve artículos incluidos en el capítulo VIII del proyecto que envió la Torre Ejecutiva, que lleva como título “Normas sobre prevención y represión de la violencia en espectáculos deportivos y en otros espectáculos de carácter masivo”.

Bauzá aclaró que, pese a no haber participado en la elaboración de la LUC, su equipo de asesores venía trabajando en posibles modificaciones a la Ley 19.534, aprobada en setiembre de 2017, sobre el derecho de admisión en los espectáculos públicos. En los hechos, la delegación de la SND le propuso a la comisión del Senado incluir una nueva redacción del articulado de la LUC, con base en esos cambios que tenían previstos.

A su turno, el gerente de la SND ratificó la idea de mantener vigente la Ley 19.534, que ha dado “algunos frutos interesantes”. “Se trata de una ley mucho más comprensiva que el articulado que propone el Poder Ejecutivo, porque incluye a todo espectáculo público en general y no sólo a los deportivos”, argumentó Lorente. El jerarca dijo además que “por un tema de técnica legislativa” siempre es conveniente “conservar la legislación anterior”, ya que retocar disposiciones anteriores genera una “gran descoordinación jurídica”.

Según Lorente, y contra lo que propone la LUC, el derecho de admisión en los espectáculos tiene que depender exclusivamente de la voluntad del organizador. “En el proyecto de ley se establece una conjunción entre el organizador y el Ministerio del Interior, pero nosotros entendemos oportuno eliminar la referencia a esta cartera y dejar la legislación anterior –o vigente–. En realidad, en todas las legislaciones a nivel mundial, el derecho de admisión se le da exclusivamente al organizador, que es el que puede determinar qué persona ingresa y quién no al espectáculo”, concluyó el gerente de la SND.

Luego, la delegación de la SND repartió un documento con los cambios que proponen. El primero en comentarlo fue el senador y ex ministro del Interior Eduardo Bonomi: “A primera vista, me parece que las normas propuestas son positivas”. En la misma línea se manifestó el senador Mario Bergara: “Quisiera dejar en claro que el planteo nos pareció muy atinado. Realmente, es una pena que esto no se haya tratado antes, porque el proyecto de ley podía haberse trabajado ya desde este formato”. Y luego se sumó, también desde la oposición, el senador Charles Carrera: “Nos parece que es muy criteriosa la propuesta de la SND. Cuando veíamos las normas del proyecto de LUC, no entendíamos por qué se quería derogar la Ley 19.534. Está bien lo que ahora se está proponiendo”. Desde la coalición oficialista, sólo se manifestó antes de culminar la reunión el colorado Adrián Peña: “Es bueno ver que en el transcurso del trabajo de la comisión, el proyecto va mejorando todos los días. Eso es bien positivo”.