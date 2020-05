En un encuentro virtual de la lista 106 que el Frente Amplio (FA) presentará a las elecciones departamentales de Montevideo (Marea Frenteamplista), el senador Mario Bergara aseguró que si bien la oposición elaboró una serie de propuestas para enfrentar la crisis provocada por la covid-19, “el gobierno no ha tomado la mano tendida por el FA” y pretende ser “algo así como el superhéroe de la pandemia”.

Bergara dijo que el Poder Ejecutivo asegura que dejó de lado las medidas fiscales que propuso el Partido Nacional (PN) durante la campaña, pero sin embargo “mide cada acción como si estuviéramos en tiempos normales”. “Están dando alivio a los trabajadores formales por la vía del seguro de paro, a algunas empresas pequeñas por la vía del diferimiento de tributos y aportes, y a menos de 100.000 familias, en montos muy insuficientes”, dijo el senador, que reclamó un salario mínimo nacional para el resto de las personas que trabajan en la informalidad o que no acceden a las prestaciones que otorga del gobierno.

“Hay que gastar para gastar menos después, y ese es el punto de partida a la hora de la recomposición”, dijo Bergara. Por otra parte, aseguró que muchas de las medidas que se tomaron para que el país continúe funcionando durante la pandemia, como las clases virtuales o el teletrabajo, fueron posibles gracias a que los gobiernos del FA montaron las estructuras necesarias, como por ejemplo la conectividad.

El senador destacó como muy positivo el Sistema Nacional Integrado de Salud y dijo que si el coronavirus nos hubiera encontrado con un sistema como el que había en 2005 “hubiera hecho estragos”. Además, expresó que es parte de la obligación del FA mostrar que se hicieron cosas “en la dirección correcta” cuando la fuerza política estuvo en el gobierno. “Por supuesto, no se hizo todo y no se hizo todo bien, pero estamos en un país distinto, con un Estado distinto y en momento de crisis el mercado no resuelve nada, [el mercado] se dedicó a remarcar precios y especular”.

Sobre la ley de urgente consideración (LUC) que está siendo discutida en la cámara alta, afirmó que el FA no la acompañará en general porque se trata de “un programa de gobierno” y que hay urgencia en aprobarlo porque “la coalición es endeble”. No obstante, dijo que si hay artículos que favorezcan al país “no tenemos por qué no apoyarlos”.

Por su parte, Álvaro Villar se centró en sus propuestas para la capital: “Ninguna sociedad a través del egoísmo y del mercado despiadado logra los resultados que logran las sociedades que lo hacen colectivamente”, y “eso vale para un hospital y para Antel, OSE, un comercio o la ciudad”.

En esa línea, sostuvo que la comuna debe buscar soluciones colectivas a los problemas de vivienda, y aseguró que no dejará solo al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente: “La Intendencia es corresponsable en resolver los problemas de vivienda y los asentamientos”.