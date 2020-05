El actual senador del Frente Amplio (FA) y ex ministro del Interior Eduardo Bonomi aseguró que al empezar el año los hechos delictivos “desaparecieron por completo del radar de los informativos de televisión”. En declaraciones a La República Radio, dijo que el año pasado los informativos le dedicaban media hora a los delitos, y este espacio ahora desapareció.

Bonomi cuestionó también las declaraciones del actual ministro, Jorge Larrañaga, quien afirmó la semana pasada que la actual administración está teniendo mejores resultados que la anterior.

El miércoles pasado, en conferencia de prensa, Larrañaga aseguró: “Con la misma Policía pero actuando de manera distinta estamos ya empezando a obtener mejores resultados que los que tenía el Frente Amplio”. Según el nacionalista, el cambio se debe a que la Policía “se siente respaldada y nosotros respaldamos el buen accionar de la Policía, en tanto y en cuanto se actúe en el marco de la Constitución y de la ley”.

El senador dijo que le sorprendieron estas declaraciones porque hubo un aumento en los homicidios con respecto al año pasado. “¿Cómo se puede decir que hubo mejores resultados? No entiendo cuál es la lógica que están usando”, agregó. “Si se suman todos los delitos [de homicidios hasta el momento] del año pasado y los de este año, el año pasado hubo 51 y este año hubo 60, eso es una suba, no una baja”.

En conversación con la diaria, el senador dijo que fue “un error conceptual” de Larrañaga comparar un mes con el anterior y no con el mismo período del año pasado. Aseguró que no cree que se trate de un manejo con intensiones políticas porque, por ejemplo, este mes puede haber más homicidios que en abril de 2020 y le saldría “el tiro por la culata”. “Es una forma de comunicar que no aporta nada a la gente, sólo la confunde”, afirmó.

Bonomi expresó además que dos meses es poco tiempo para hacer una comparación, pero sostuvo que no puede aceptar “que digan que los resultados son peores, [y al mismo tiempo se afirme que] estamos mejor que el año pasado”.