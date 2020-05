Esta tarde a las 16.00, un auditorio online vivirá la antesala de los “desfiles con una primera fila a distancia” que presenta la Moweek invierno 2020. A partir de mañana y durante todo el fin de semana, 55 marcas de diseño nacional van a estar vendiendo a través de diferentes canales y con beneficios específicos, en tanto la industria de la moda y sus estrategias en tiempos de covid-19 se pondrán en foco en las charlas y seminarios programados hasta el domingo.

Las circunstancias no impiden que varias marcas participen por primera vez: “Obviamente estaban apostando a una Moweek tradicional, pero una vez que tuvimos que adaptarnos decidieron seguir con este nuevo formato”, relató Sofía Inciarte, parte de la organización del evento, en el que se verán grifas relativamente nuevas, apoyadas por el Ministerio de Industria, Energía y Minería, o que muestran mucha identidad, como Lam, arte textil, Paspartú y Petrichor.

“Todavía no estamos pensando en octubre, que sería el siguiente evento presencial, pero sabemos que está muy cerca. Las marcas van a tener que hacer su colección de verano, van a tener que seguir, entonces, de alguna forma vamos a repetirlo. La idea es que esto salga de acuerdo a lo que esperamos. Obviamente que siempre habrá cosas para corregir y que la experiencia del consumidor debe ser amigable”, agregó.

¿Una edición virtual implica menos logística? Inciarte lo desmiente: “Fue de mucho aprendizaje; no es tan sencillo armar una edición digital. Las cosas nuevas nos llevaron mucho tiempo: la parte operativa, el back del evento, cranearlo para que funcionara con las herramientas que podíamos ofrecer”. Al trabajar con la tienda online de cada marca, la ejecución era un desafío porque cada una opera con un sistema distinto, y aplica descuento y acuerdos según sus decisiones. Cuando se ingresa al sitio www.moweek.com.uy se accede a las marcas por sus propios canales de venta; además, se podrá comprar por Instagram.

Si, por un lado, está ese paseo de compras, se llene o no el carrito, se puede ir por los desfiles, grabados la semana pasada. “Los pensamos como un contenido audiovisual para hacer el lanzamiento. Fueron desfiles sin público, con un equipo de trabajo muy importante, algo vital para Moweek, porque el evento somos muchas personas creando juntas, algo que es tan importante que pase en esta edición como en cualquiera”. Durante el lanzamiento, en una sala privada de Zoom, hoy a las 16.00, se van a mostrar los materiales en carácter de primicia. Antes los desfiles se llevaban a cabo en el Laboratorio Tecnológico del Uruguay, en el mismo predio donde se realizaba la feria, y desde hace dos años se empezaron a montar en diferentes locaciones de Montevideo: en la previa, el desfile de campaña; al cierre, el desfile de lanzamiento, con tres marcas.

La agenda recorre ahora, más allá de la pasarela, seminarios web y vivos de Instagram con una serie de charlas a las que es posible inscribirse gratis en el mismo portal.

En las semanas previas la comunicación de Moweek refería, entre otros asuntos, a la supervivencia de las marcas nacionales en este contexto. “Desde un inicio tomamos la posta en el apoyo a la industria local. Si bien entendemos que es nuestro lugar, sabemos que la industria no va sólo al diseñador, que también están involucrados los maquilladores, peluqueros, fotógrafos, modelos, y también hay que apoyar esa industria. Si bien es muy importante la pata comercial, apostamos también a mostrarnos unidos y a aprovechar esta oportunidad, porque quieras o no, con este evento virtual estamos enfocados en el interior del país, también en internacionalizanos un poco más. Nos están mirando desde afuera como una de las semanas de la moda que siguen adelante. Siempre decimos que no somos un formato tradicional de fashion week, porque está muy rumbeada hacia showrooms, dado que tenemos un país de pocas personas, entonces sustentamos los desfiles desde el evento. Todo eso hace que una pata importante sea la venta”.

Convocatoria artística

Como todos los años, en mayo se lanza la convocatoria a ilustradores y artistas para participar en un nuevo calendario de Caja Baja, cuya primera edición fue hace cuatro años. Próximamente se pondrá en marcha un sistema de reserva anticipada como forma de comenzar la financiación del proyecto editorial. Las bases del llamado pueden descargarse desde el perfil de @caja_baja en Instagram.