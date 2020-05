A Bill Butcher Sullivan se la tenían jurada, así que no fue sorpresa encontrarlo muerto en aquel bar. Lo curioso era que junto a Sullivan había otro muerto, a quien su esposa, que había ido a buscarlo al bar, no tardó en identificar como un inofensivo kiosquero llamado Gary Monter. Ambos hombres habían sido envenenados, dictaminó luego el forense. Sin embargo, tras examinar cada botella del bar, no se pudo encontrar el veneno. ¿Quién es el asesino y cómo logró cometer el crimen? Escribinos con la respuesta a [email protected].

Solución del número anterior: El Cerebro Viviente redujo al guardia, lo encerró en el armario y tomó su uniforme. Todavía no salió del edificio: está de espaldas junto al otro policía.