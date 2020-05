Durante una visita a la capital de la provincia de Santiago del Estero, en la que fue su primera salida de Buenos Aires luego del inicio de las medidas de aislamiento social, el presidente argentino, Alberto Fernández, dijo, respecto de la enorme deuda externa que tiene el país: “Renuevo mi compromiso con cada argentino; no vamos a asumir ningún compromiso con nuestra deuda que postergue a los argentinos; no vamos a someter a la Argentina a nuevos compromisos que no podamos cumplir”.

Además, el mandatario expresó, de acuerdo a lo que consignó Página 12, que “en estos días que leo en los diarios que corremos el peligro de caer en default el viernes, me pregunto por qué se miente así, si estamos en default desde antes de diciembre, sólo que no lo escriben, lo ocultan”.

Fernández visitó la provincia situada al norte del territorio argentino acompañado por los ministros del Interior, Eduardo de Pedro, y de Obras Públicas, Gabriel Katopodis; el secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello; y el secretario de Obras Públicas, Martín Gill, y fue recibido por el gobernador Gerardo Zamora, de extracción radical.

Fernández dijo también: “Quiero que el mundo nos vea como un país honorable que cumple con sus compromisos, por lo tanto, no vamos a hacer más de lo que debamos hacer y que nuestros compromisos no signifiquen una nueva postergación de nuestro pueblo”. Y agregó, según informó la agencia Télam, que “no está en discusión la bondad del capitalismo”, sino “la degeneración” de ese sistema económico, que “un día prestó más atención a las ganancias financieras que a la producción” y “empezó a desequilibrarse”.

“El capitalismo que invierte pensando en que todos accedan al producto que se produce, ese es el mejor capitalismo”, aseguró el mandatario, y exhortó a “construir otra sociedad” y una “economía más solidaria, que termine con la lógica de la meritocracia”, por la cual “el rico más mediocre tiene más posibilidades que el más brillante de los pobres”.

Números en alza y sigue la cuarentena

Mientras el mandatario se encontraba en Santiago del Estero, desde el Ministerio de Salud se actualizaron los datos de infectados de covid-19 en el país, así como los de muertes atribuidas a la enfermedad.

De acuerdo al parte de la autoridad sanitaria, este jueves se confirmaron 648 nuevos casos, la cifra más alta desde que la enfermedad llegó al país, por lo que ya son casi 10.000 los infectados. Además, se confirmó el fallecimiento de 13 personas que eran portadoras del virus, por lo que ahora el número total de muertes atribuidas al nuevo patógeno es de 416.

Más de 75% de los nuevos casos se detectaron en las zonas más afectadas del país, la capital y su área metropolitana, jurisdicciones en las que se extenderá la cuarentena por al menos dos semanas más.

En la noche del miércoles, en una reunión celebrada en la Quinta de Olivos, Fernández, junto al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y el jefe de gobierno de la capital, Horacio Rodríguez Larreta, acordaron prolongar la cuarentena y además poner énfasis en los controles en el transporte.

Entre otras medidas se implementará una aplicación mediante la cual se deberá reservar un lugar en los trenes de 6.00 a 10.00 los días hábiles, con la idea de que todos los pasajeros viajen sentados. Además, se limitará el uso de la tarjeta Sube, que únicamente podrá ser utilizada por aquellas personas que tengan permiso de circulación. También habrá más control de los autos que pasan desde el Gran Buenos Aires hacia la ciudad y se intensificarán los contralores a los pasajeros que cambian de jurisdicción en ómnibus. Paralelamente, se pretende agregar unidades de transporte para aumentar el distanciamiento entre los pasajeros, y con la misma finalidad se sumará personal de seguridad en las estaciones de trenes.