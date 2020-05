El presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, volvió a criticar el proyecto de ley de urgente consideración enviado al Parlamento por el gobierno y dijo que se trata de una medida “equivocada, arrebatada y fuera del tiempo político que la pandemia exige”.

Poco antes de partir en una de las caravanas que el PIT-CNT organizó para celebrar el Día de los Trabajadores, en la plaza Lafone, Pereira sostuvo que “si hubiera una caceroleada en el marco de la ley de urgencia”, esta va a ser dirigida “contra el gobierno”.

“Todos nos damos cuenta de que este no es el momento para que el Parlamento laude sobre un tema tan importante, porque en las herramientas populares todos nos estamos cuidando de proteger la salud, de no hacer asambleas ni grandes aglomeraciones para tratar de preservamos”, expresó.

Sin embargo, aseguró que, más allá de estas diferencias, existirá “diálogo en todo el período” con el Poder Ejecutivo: “Nosotros respetamos mucho al presidente y al gobierno. Eso no quiere decir que no tengamos diferencias, que las expresamos antes de la elección, durante la campaña, después de las elecciones y después de que asumió Lacalle Pou. Había dos modelos de país y creíamos que uno no iba en consonancia con el movimiento obrero”.