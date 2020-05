El fiscal especializado en homicidios Juan Gómez discrepó con los dichos del ministro del Interior, Jorge Larrañaga, sobre la baja de 15,63% en los asesinatos que había anunciado el jerarca en mayo, y sostuvo en una entrevista con El Observador que “entre marzo y abril en comparación al pasado hubo un aumento de cerca del 12% de los homicidios”.

Además, Gómez aseguró que en los primeros 15 días de mayo hubo “por lo menos 12 o 13 homicidios, y quizás me quede corto”.

Gómez se mostró partidario de algunas modificaciones en materia penal y del proceso penal que se establecen en el proyecto de ley de urgente consideración, pero no de otras. Por ejemplo, consideró que la propuesta de aumentar el tiempo de interrogatorios de la Policía sin dar cuenta al fiscal por hasta cuatro horas no será relevante. “Hay una norma que dice que si el imputado se niega a declarar no declara. Entonces, yo me pregunto qué logramos con eso”, consideró.

En cambio, se mostró favorable a la duplicación de la pena máxima para algunos delitos cometidos por menores de edad: “Si usted me pregunta si estoy de acuerdo con la suba para determinados delitos, le diría que sí. Completamente que sí”.

En tanto, consideró que no es relevante el mantenimiento de los antecedentes de los menores a la hora de juzgar un hecho. “Soy partidario de que nos focalicemos en el hecho que tenemos para analizar y presentar en el juzgado, no tanto en lo que hizo [antes] o no. No puede ser ese un argumento para acreditar o no la autoría de un hecho”.