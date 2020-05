“Queremos transmitirles que hemos estado trabajando en forma muy intensa con muchísimo intercambio, y obviamente existió un acuerdo para votar todos los artículos de esta ley de urgente consideración [LUC], con modificaciones para mejorar el texto, que se dieron en el intercambio fructífero de ideas”. Esas fueron las primeras palabras de la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, ayer en conferencia de prensa en el Parlamento, para anunciar, junto a senadores de la coalición, que hubo consenso para votar la LUC.

A su vez, el senador nacionalista Gustavo Penadés, presidente de la Comisión Especial que estudia el proyecto, dijo que fue acordado “gracias a la generosidad que todos los partidos políticos que integran el gobierno nacional han tenido para trabajar durante todo este tiempo”, logrando acuerdo de redacción de los artículos “en la totalidad de temas” que se propusieron. “Vale la pena resaltar eso. Hay un gobierno que tiene mayoría parlamentaria y esa mayoría se va a reflejar en la votación de esta ley a partir del miércoles en la Comisión”, señaló. Agregó que el miércoles de la semana que viene la LUC se votará en el Senado y “a más tardar” el sábado 6 de junio será remitido a la Cámara de Diputados.

Penadés dijo que “queda claro que se han escuchado aportes de la sociedad civil, de técnicos del gobierno y de la oposición” y que muchos de esos testimonios “han sido tomados en cuenta”. “Si hay un elemento que ha distinguido esta discusión es que aquí no hubo mayorías congeladas, ni mano de yeso, como se conocían antiguamente, sino que, por el contrario, se ha escuchado y se han tomado muchísimas sugerencias que vinieron desde diferentes organismos y organizaciones, tanto de la sociedad civil como de diferentes áreas del Estado”, señaló.

Uno de los artículos más debatidos y que no tenía consenso era el 230, que derogaba el monopolio de la importación, exportación y refinación de petróleo crudo de ANCAP. No tenía los votos del Partido Colorado (PC) ni de Cabildo Abierto (CA), y finalmente fue quitado y sustituido por un artículo que establece: “El Poder Ejecutivo fijará el precio de venta de los diferentes combustibles producidos por la ANCAP, con entrega en cada una de sus plantas de distribución, previo informe preceptivo de la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (URSEA). Dicho informe deberá explicitar, para cada uno de los productos referidos en el inciso anterior, el precio de paridad resultante de importar el producto terminado y hacerlo disponible en las plantas de distribución de ANCAP, incluyendo las tasas e impuestos que correspondan a este tramo de la cadena”.

En rueda de prensa, el líder de CA, el senador Guido Manini Ríos, subrayó que la ley que se aprobará “es buena” y que “encuentra soluciones en varios aspectos que incumben a la situación que vive nuestra gente”, y en definitiva “esto va a mejorar la situación en el país”. En cuanto a la quita del artículo de la desmonopolización de ANCAP, dijo que en CA están convencidos de que el tema no pasa por “monopolio o no monopolio”, sino por “tomar todas las medidas para que el precio del combustible al consumidor baje”. “Si nosotros sustituimos un monopolio público por un monopolio privado, que es lo que puede pasar si no hacemos las cosas bien, no va a cambiar nada. Acá hay que actuar sobre el precio de venta al público, y de ahí para abajo ir achicando los costos y todos los componentes que hoy hacen que ese precio sea tan alto”, sostuvo.

En tanto, el senador del PC Adrián Peña fue consultado en rueda de prensa sobre el endurecimiento de penas para menores infractores, un punto de la LUC en que había bastante reticencia en algunos integrantes de la coalición. Contestó que hubo un acuerdo y se ha “moderado el texto original”, por lo tanto, el aumento de penas quedó sólo para los delitos más graves, como el homicidio y el homicidio especialmente agravado, “que pueden llegar a ser hasta de diez años”.

Mientras los legisladores de la coalición terminaban la rueda de prensa, los senadores del Frente Amplio seguían analizando los pasos a seguir en torno a la LUC. El senador Enrique Rubio dijo que están haciendo un análisis de todo el proyecto en conjunto con los técnicos de la fuerza política, que terminará hoy, y resaltó que luego de repasar todo el capítulo de Seguridad pueden decir que tienen “diferencias muy importantes”. En cuanto a la quita del artículo de la desmonopolización de ANCAP, dijo que, en principio, les parece que es “un avance importante”.