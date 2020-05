El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, visitó hoy de noche al ex mandatario Tabaré Vázquez, en su casa del Prado. A la salida de la reunión, Lacalle Pou dijo en rueda de prensa que fue a conversar sobre el plan estratégico que Vázquez le hizo llegar, que elaboró en conjunto con un grupo de técnicos. Dijo que le pareció “oportuno” discutir un plan que tiene temas en los que están de acuerdo, sobre la salida de la epidemia. “Hay cosas que son de sentido común, en la conversación que tuvimos hay más coincidencias que diferencias, en grandes rasgos; después puede haber diferencias en la aplicación”, agregó.

“Hay algo que yo recién le destacaba al presidente Vázquez, que me parece una muy buena cosa: que si Uruguay logra salir bien, en comparación con otros países del mundo, tenemos la oportunidad de convertirnos en un país que salió de la epidemia, que tiene una preocupación por la salud especial, distinta, que tiene un sistema de salud y un equipo de políticos y de técnicos trabajando. Me parece que el mundo va a buscar lugares sanos, amigables con el medio ambiente, y que no se haya afectado fuertemente la economía en una epidemia”, sostuvo Lacalle Pou.

En cuanto a la renta básica que planteaba el Frente Amplio para los más afectados por la crisis, Lacalle Pou dijo que eso ya se descartó y que cuando se proponen ese tipo de cosas “es bueno tener claro de dónde salen los recursos”, ya que hoy “los recursos no son abundantes”. “La renta básica no, medidas focalizadas de otra índole”, finalizó.