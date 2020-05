Varios medios de prensa se hicieron eco ayer de la queja lanzada desde Twitter por el propietario de la cadena de supermercados El Clon. “En diez días nos robaron cuatro veces (...) Récord, señor ministro, récord”, fueron algunas de las frases utilizadas por el empresario. Sobre la tarde de ayer fue apresado uno de los responsables de los robos, quien justificó parte de su accionar ante la Policía. “Sí, es cierto, entramos cuatro veces a El Clon. Pero solamente la primera fue para robar. Después lo que pasó fue que tuvimos que volver porque las cosas que nos llevamos las usábamos cinco minutos y ya no andaban. Queremos que se nos juzgue por la primera vez que entramos, pero no por las otras tres, porque esas porquerías no paraban de romperse”, declaró el delincuente.

El ministro del Interior (MI), Jorge Larrañaga, saludó la detención del ladrón y aseguró que se están haciendo ingentes esfuerzos por apresar a sus cómplices. Además, se comprometió a ir a algún local del supermercado junto con un fotógrafo del MI y recorrer las instalaciones con cara de enojado. Este tipo de medidas forman parte de una “guerra psicológica” que está llevando a cabo la cartera contra los delincuentes. “El plan es que los delincuentes se mueran de miedo cada vez que ven al ministro arriba de un helicóptero, en una sala con mapas o recorriendo la escena del crimen. Y creo que puede funcionar, siempre y cuando ellos no acostumbren leer las páginas de política de los diarios”, explicó una fuente del MI.