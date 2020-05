Entrando en la tercera semana del debate parlamentario en torno al proyecto de la ley de urgente consideración (LUC), la coalición de gobierno sigue afinando los detalles para pulir las discrepancias que tiene en varios artículos. El sábado habrá una larga reunión de legisladores de la coalición para cerrar todos los temas, dijo a la diaria el senador nacionalista Jorge Gandini. El legislador subrayó que uno de los avances que hubo fue que a todos los artículos de la LUC que crean cargos se les dieron “formulaciones diferentes”, para que “las creaciones como tales vengan por la ley de presupuesto”, uno de los pedidos del Partido Colorado (PC).

Entre los ministros que desfilarán hoy en la Comisión Especial de la cámara alta que estudia la LUC, estará Omar Paganini, titular de la cartera de Industria, Energía y Minería. Gandini, integrante de la comisión, señaló que esperan ver la propuesta que este llevará sobre la desmonopolización de ANCAP, a la que se oponen tanto Cabildo Abierto como el PC. Informó que el Partido Nacional va a respaldar lo que proponga el Poder Ejecutivo, pero que, de todas maneras, a Paganini “se le hizo saber las dificultades que hay para aprobarlo” con la redacción actual.

Otro tema que generó debate en la interna de la coalición es el endurecimiento de las penas para los menores infractores. La vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, integra un equipo de legisladores que busca alternativas. En diálogo con la diaria, Argimón dijo que tiene varias propuestas, pero van a esperar la visión del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay y del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente.

En tanto, un tema que ya está saldado es el de la actual Secretaría de Inteligencia Estratégica de Estado (SIEE), que hoy depende de cuatro ministerios: Defensa Nacional, Interior, Relaciones Exteriores, y Economía y Finanzas. El artículo 121 de la LUC establece que pase a ser un órgano desconcentrado del Poder Ejecutivo que funcione en el ámbito de Presidencia de la República, sin control parlamentario. Este punto suscitó fuertes críticas del Frente Amplio y también el rechazo del PC.

El senador colorado Adrián Peña, integrante de la Comisión Especial, confirmó a la diaria que Álvaro Garcé, actual director de la SIEE, aceptó que ese organismo se mantenga en la órbita del Poder Ejecutivo, por lo que la diferencia quedará saldada. El senador dijo que “no corresponde” que la SIEE esté en la órbita de Presidencia y que su partido estuvo en contra de ese punto desde que se dio a conocer el primer borrador de la LUC, en enero.

De todos modos, Peña señaló que, si bien no tendrá cambios, la ley de creación de la SIEE (ley 19.696), promulgada en el anterior gobierno, “también está mal”, ya que, en cuanto al control parlamentario, citar a los cuatro ministros a la vez “es casi imposible”. “Ahí hay una zona que a mí no me convence. En su momento, como partido no la votamos así como está. Fuimos los únicos que no la votaron. Que quede como está nos da más tranquilidad, pero igualmente es algo para ir mejorando”, expresó.

Dentro de la Constitución

En relación con los artículos que crean cargos, que son varios a lo largo y ancho de la LUC –como, por ejemplo, los inherentes a la Dirección Nacional de la Seguridad Rural (artículo 56) y la Dirección Nacional de Integración Social y Urbana (artículo 435)–, Peña aclaró que en la nueva redacción no se crean los cargos, sino que se establece que se asignarán funciones. Por lo tanto, la creación concreta de los cargos y la asignación presupuestal se hará en la ley de presupuesto, de acuerdo a lo que dispone la Constitución de la República.

El artículo 86 de la carta magna establece que “la creación y supresión de empleos y servicios públicos; la fijación y modificación de dotaciones, así como la autorización para los gastos, se hará mediante las leyes de presupuesto”. También dispone que “toda otra ley que signifique gastos para el Tesoro Nacional deberá indicar los recursos con que serán cubiertos”. Peña consignó el literal B del numeral 7 del artículo 168 de la Constitución, referida a los proyectos de ley de urgente consideración, que establece que “no podrán merecer” esa “calificación los proyectos de Presupuesto”, entre otros, por lo que “hay un doble candado”.

Por último, sobre el endurecimiento de penas para menores infractores, Peña dijo que la negociación sigue abierta, ya que tanto el PC como algunos legisladores nacionalistas están “bastante reticentes” a votarlo “como está”. Es más, dijo que para el PC, “si no estuviera el capítulo sobre minoridad, sería mejor”, porque la posición siempre fue de “no innovar en materia de minoridad”. Pero, como el titular del Ministerio del Interior, Jorge Larrañaga, le transmitió a la Comisión Especial que para él es un tema “muy importante”, negociarán algunos cambios. De cualquier modo, el PC no lo votará “así como está”.