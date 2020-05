La semana pasada, cuando Carlos María Uriarte, cabeza del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, compareció ante la Comisión Especial que estudia la LUC, señaló que el capítulo sobre titularidad de inmuebles rurales y explotaciones agropecuarias se retiraba del proyecto. Ese capítulo dejaba sin efecto una norma que impedía que sociedades anónimas no nominativas fueran titulares de tierras, que para Gandini se debe aprobar.

El senador nacionalista informó que el sábado se resolvió que ese capítulo se mantenga para buscar un acuerdo. “El ministro en realidad lo retiró porque sabe que no hay acuerdo, pero no porque no esté de acuerdo. Advirtió que no tenía consenso en la coalición, pero resolvimos reinstalar la discusión sobre ese asunto, así que lo vamos a hablar mañana”, aclaró.