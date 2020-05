Desde 1996, el 20 de mayo de cada año, la organización Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos convoca a la Marcha del Silencio, en reclamo de verdad y justicia para los delitos de lesa humanidad cometidos durante el período de terrorismo de Estado. Este año, a causa de la pandemia provocada por el covid-19, Madres y Familiares decidió hacer una convocatoria virtual, en la que cada persona pueda participar desde su casa. Para esto, la organización pidió la cadena nacional de radio y televisión al Poder Ejecutivo. El lunes 4 de mayo los integrantes del grupo presentaron una carta en la mesa de entrada de Presidencia y el sábado se conoció la negativa del presidente de la República, Luis Lacalle Pou.

El Poder Ejecutivo explicó a la diaria que se respondió “aplicando el mismo criterio” que se había utilizado para el Día de los Trabajadores ante un pedido similar del PIT-CNT. En ese sentido, también se puso a disposición de la organización el uso de los medio públicos. Cuando se rechazó la solicitud del PIT-CNT, el presidente envió una carta a la central sindical en la que explicaba que en su administración “dicho recurso” –la cadena– contemplará “únicamente necesidades de carácter nacional que involucren a las instituciones de gobierno”.

Madres y Familiares también recibió una carta membretada, firmada por Lacalle Pou, en la que se comunica la negativa del gobierno. Hoy, lunes, los integrantes de la agrupación se reunirán para analizar si aceptan el uso de los medios públicos. El mismo sábado la dirección de Televisión Nacional de Uruguay comunicó que pondría a disposición la señal, para el caso de que Madres y Familiares decidiera usarla.

En el sistema político las repercusiones no se hicieron esperar. En cuanto se supo la noticia, el diputado del Frente Amplio (FA) Daniel Caggiani escribió en su cuenta de Twitter: “Hay que tener el corazón entumecido para semejante decisión. Esperemos que sea rectificada y los familiares cuenten con el espacio solicitado en un momento especial del país”. El senador del FA Óscar Andrade escribió en la misma red social que el 20 de mayo es “una jornada conmovedora” y negar la cadena a Madres y Familiares “es un acto de soberbia” que “sólo va a lograr que este sea un día aún más masivo”. La ex presidenta del FA y ex senadora Mónica Xavier se expresó en el mismo sentido: “El gobierno emite cadena de hecho diaria por múltiples temas, pero les niega la cadena a los trabajadores en su día y ahora también a Familiares cuando la movilización no es posible. Se volvió a equivocar, presidente”, escribió.

Una marcha de días

Ignacio Errandonea (archivo, noviembre de 2019).

Ignacio Errandonea, integrante de Madres y Familiares, comentó a la diaria que este año se decidió hacer una convocatoria virtual para que “todos podamos decir presente”. En las redes sociales se promoverá el uso de #marchadelsilencio2020 y #marchadelsilenciopresente, y a las 19.00 se hará una transmisión, en la que se pasará la foto de cada desaparecido; se invita a que se ponga con un volumen alto en cada casa. Además se les pedirá los videos a quienes graben para después hacer un repaso de la jornada.

Errandonea dijo que este año habrá más “construcción posterior” al 20, por lo que se trata de una marcha de varios días. Sostuvo que hay una buena recepción en el interior del país y que muchas cooperativas están organizando distintas actividades. Aseguró que, al haber menos gente, se podrían hacer convocatorias en las plazas, conservando siempre la distancia social recomendada para evitar contagios de coronavirus. En un comunicado fechado el 6 de mayo, Madres y Familiares agradeció el aporte de cada persona que le acercó una manera de hacer una marcha diferente y señaló que las movilizaciones “tendrán un sello propio, de acuerdo a la decisión de los colectivos, las condiciones y los lugares donde se desarrollen”. “Trataremos de que todas confluyan, sin banderas partidarias, bajo la consigna de este año: ‘Son memoria. Son presente. ¿Dónde están?’”.

“En este momento, en el que los voceros de la impunidad provienen no sólo desde el Centro o Círculo Militar, sino desde su nuevo partido político, hoy más que nunca, debemos unir todas las fuerzas para que nuestros reclamos sean una fuerza arrolladora que nadie pueda ignorar ni dejar de lado”, agrega el comunicado. Además, la organización invita a colocar los días previos en cada hogar o espacio de trabajo “distintivos de esta lucha como lo son la margarita, las fotos de las personas detenidas desaparecidas, las siluetas, las consignas permanentes de verdad, justicia, memoria y nunca más”.

Sobre la situación actual de la lucha de la organización, Errandonea dijo que aún se está “lejos de saber la verdad”. “Hay que reconocer los avances que hubo a partir de 2000, con la creación de la Comisión para la Paz, pero los militares siguen guardando silencio y mantenido a nuestros familiares secuestrados”. Aseguró que el Estado debe exigir a los militares que den toda la información, algo que no ha sucedido ni en este gobierno ni en los anteriores, y que la situación política actual es más complicada, porque hay un “partido militar”, Cabildo Abierto, que “reivindica el pasado y niega los hechos”. “Es un peligro para toda la sociedad”, manifestó.

Gobierno “convocado”

El ministro de Defensa Nacional, Javier García, dijo que la búsqueda de los “restos de los uruguayos, compatriotas desaparecidos, nos compromete en lo profundo del alma”. Aseguró que se trata de “un tema que tiene que convocarnos” y que eso ocurre con él, con el gobierno y con el presidente. “Nosotros vamos a ayudar en todo lo que la Justicia y la INDDHH [Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo] nos pida para lograr este objetivo”, dijo a Subrayado.

García comentó que hoy se reiniciarán las excavaciones en el Batallón 14, mientras que “en el [Batallón] 13 queda muy poca área de lo que técnicamente se llama área cautelada”, es decir, la “reservada por la Justicia”, que es entre “un 5% o un 10% de todo lo que se había cautelado”.

Con relación a la cadena, García dijo que hay una línea que delimita su uso: “No es ni para familiares, ni para el PIT-CNT, ni para el Partido Nacional, ni para el Frente Amplio, ni para el Partido Colorado: es una política oficial”. Afirmó que es lo mismo que “la pida una institución o un partido, porque los gobiernos fijan sus políticas de comunicación y el presidente de la República quiere reservar la cadena, y así lo informó”. Aseguró que no formará parte de la convocatoria virtual porque no fue a las marchas cuando era legislador, pero consideró que se trata de “una expresión popular muy legítima”.