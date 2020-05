El senador de Cabildo Abierto Guido Manini Ríos reconoció que existe riesgo de abusos policiales y violaciones a los derechos humanos a partir de las modificaciones que contiene el proyecto de ley de urgente consideración (LUC) referidas a la actuación policial y la legítima defensa policial. La Institución Nacional de Derechos Humanos advirtió días atrás que estas innovaciones “exhiben una tendencia a la concentración, aumento y expansión de facultades y al incremento de la discrecionalidad en la actuación de integrantes de la fuerza pública”.

Durante una entrevista en el programa Séptimo día, de Teledoce, Manini Ríos admitió que “hay riesgo” de que se produzcan abusos y excesos por parte de los funcionarios policiales, pero aseguró que “hoy hay certeza del abuso de los delincuentes sobre la sociedad indefensa”. “Hay que elegir. El riesgo se puede controlar”, espetó. El ex comandante en jefe del Ejército indicó que ese riesgo “se controla con mucha instrucción, mucha preparación y mucho control sobre lo que está haciendo la Policía”. “Podrá existir algún exceso, pero hoy el exceso lo hacen los delincuentes sobre la sociedad indefensa”, insistió.

Por otra parte, consultado sobre sus declaraciones durante la sesión del Senado del 14 de abril, en la que defendió a militares procesados por delitos durante la dictadura, Manini Ríos afirmó: “Nosotros somos, como se dice en campaña, ‘como gato chico’: no conocemos el peligro, y a veces decimos cosas que son inconvenientes, cosas que pueden ser políticamente incorrectas, pero decimos lo que sentimos”. Luego agregó: “Hablé de algunos casos y hasta el día de hoy nadie me los rebatió. Esa es la verdad. Después vienen las tergiversaciones intencionadas, de que yo defiendo torturadores, y es mentira, yo jamás defendí a un torturador y jamás defendí la dictadura”.

Por otra parte, el senador cuestionó las cifras de pobreza del Instituto Nacional de Estadística (INE) y aseguró que las estadísticas “pueden hacer ver una realidad que no es”. “Las estadísticas son gráficas, son cosas frías; hay que ir a la realidad. Yo me acuerdo que en un discurso por el Día del Ejército dije que había la mitad del Ejército bajo la línea de pobreza, mientras que a nivel país el INE decía que había un 7,9%. Y yo digo: si el Ejército tenía 50% [en la pobreza] es porque la población no andaba muy lejos, porque el Ejército representa en buena medida el total de la población”, afirmó.