Este miércoles se celebra una de las movilizaciones sociales más grandes del país: la Marcha del Silencio. La fecha del 20 de mayo, que se conmemora desde 1996, fue elegida para recordar los asesinatos de Zelmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, Rosario Barredo, William Withelaw y Manuel Liberoff, ocurridos en Buenos Aires en 1976.

Este año, como se sabe, será atípico: la llegada de la pandemia determinó que el reclamo por verdad y contra la impunidad no pueda movilizar a miles en las calles. Pero, como desde hace 24 años, éste no iba a ser un mayo sin memoria. La marcha se reinventó y desde hace varios días, surgieron diferentes propuestas a través de las redes sociales y pintadas alrededor de la ciudad que dejaron claro que la distancia social no impacta en la memoria y el deseo de justicia.

“Esta situación especial de alguna manera potenció la cercanía emocional y redobló el compromiso de incontables compatriotas que con su sensibilidad han logrado hacer de mayo un mes de la memoria”, expresó este martes Alba González, una de las integrantes de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos, durante una conferencia de prensa en la Institución Nacional de Derechos Humanos.

Para Familiares “la marcha ya comenzó a andar” a través de los pañuelos y tapabocas decorados con margaritas; carteles y muros que gritan: “Son memoria. Son presente ¿Dónde están?”, “presentes”, “todos somos familiares” y muestran rostros en blanco y negro que la memoria no olvidará.

La organización también solicitó que quienes quieran ayudar con acciones virtuales pueden sumarse a la iniciativa tomándose una foto con algún distintivo relativo a la fecha y compartirla sus redes sociales junto a hashtags como: #marchadelsilencio2020 o #marchadelsilenciopresente. Incluso, en los últimos días se crearon filtros de Instagram que simulan un tapabocas negro con la palabra “presente” en blanco. Familiares también invitó a las familias a colocar en sus hogares banderas o carteles en espacios de trabajo en reivindicación a la memoria.

Actividades durante el día

Las actividades de este miércoles comenzarán en la mañana. A las 10.00 está previsto que Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos coloque una pancarta con la consigna de la marcha: “Son memoria. Son presente ¿Dónde están?” frente al Batallón de Infantería n°13, donde funcionó el centro clandestino “300 Carlos”. Cada una de la letras será sostenida por un integrante de la organización.

A partir de las 18.00 el tramo desde Rivera y Jackson a la Plaza Libertad, que tradicionalmente recorre la marcha, permanecerá cerrado para el tránsito de vehículos y personas. La idea es que el vacío y el silencio representen las mismas emociones que año a año transmiten centenares de pasos con las bocas cerradas.

Cerca de las 18.30 una pantalla gigante será transportada gigante por el recorrido transmitiendo las imágenes de los desaparecidos y al llegar a la plaza se encontrará con las icónicas fotos en blanco y negro sostenidas por palos.

A las 19:00 comenzará la movilización desde casa: la organización pide que sintonicen las redes sociales o medios de comunicación para ver un video con las fotos y nombres de las personas detenidas desaparecidas y cada uno desde donde se encuentre grite “presente” luego de cada nombre.

El video se podrá ver a través de: Plataformas de Madres y Familiares y APU (YouTube, Instagram, Facebook), Canal 5 TNU, Radio Uruguay y sus repetidoras, TV Ciudad, Radio M24, Emisora Del Sol, Radio El Espectador, Multimedio Plural, Radio Cooperativa CX 30 Radio CX 42 y las emisoras de AMARC (Radios Comunitarias)

Previo a la transmisión del video, desde las 17.00 se realizará una transmisión especial a través de radios abiertas, las redes de Asociación de la Prensa Uruguaya y de Familiares.

También están previstas actividades en otras localidades del país es en la Ciudad de la Costa, departamento de Canelones. Bajo la consigna “Son memoria. Son presente”, Memorias de la Costa convocó a una caravana a partir a las 17.00. El recorrido será desde Perez Butler a Calcagno.

Marcha del Silencio en el mundo

A pesar de la pandemia, las propuestas por la Marcha del Silencio este año atravesaron frontera y reunieron a personas de varios países del mundo a través de plataformas tecnológicas. La Asociación ¿Dónde están?, de Francia lanzó una convocatoria a participar de una Marcha del Silencio Virtual. Bajo el título “En todos lados, somos ellos” se realizó un audiovisual con fotografías de más de 350 personas de 27 países del mundo con un retrato de uno de los detenidos desaparecidos uruguayos.

“Es una manera colectiva de hacer sentir que las familias de los desaparecidos no están solas, que hay en muchos lugares del mundo personas que exigen la verdad y la justicia y que mantienen la memoria de lo que pasó”, establece el comunicado difundido por la asociación.

¿Dónde están?, de Francia es la única organización que se dedica “exclusivamente” a la lucha por la memoria, verdad, justicia en Uruguay desde el exterior, explicó a la diaria Hernán Lardux, integrante de la asociación. Fue creada en 1997 por un grupo de uruguayos casi todos exiliados de la dictadura que decidieron quedarse en el país europeo. El cantante popular Daniel Viglietti tuvo la tarjeta de adherente N°1 de la asociación. Hoy el tesorero de la organización es Zelmar Michelini (hijo).

El audiovisual puede verse en la página de Facebook de la organización.