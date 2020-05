Luego de culminar su mandato, el ex presidente José Mujica dijo que le preocupaba que la “burocracia” terminara matando el Plan Juntos. Para Hackenbruch, el principal impulsor del plan estaba en lo cierto: considera que actualmente el “funcionamiento burocrático” se come “el dinero”. “El Plan Juntos tiene un presupuesto anual de unos 16 millones de dólares. Casi 9 millones se los lleva la masa salarial. 53% de los recursos están destinados a salarios. Queremos cambiar esa ecuación, no de un día para el otro, pero sí que vaya cambiando. Que la mayor cantidad de recursos se destine a construir viviendas y no a la masa salarial. Entonces, la idea es mantenerlo, mejorarlo y que cumpla la función final: ayudar al más débil”, expresó.

Otro de los cambios que evalúa la cartera es modificar la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible. Hackenbruch sostiene que las condiciones para garantizar la calidad de la construcción y los fraccionamientos producen un encarecimiento de los precios. “No digo que haya que cambiarla toda, pero sentémonos con el Congreso de los Intendentes, el Ejecutivo y el Parlamento, y pensemos por qué si se ha gastado un dineral y se hicieron cosas, cada vez estamos más lejos de la idea de asentamiento cero. Sentémonos y pensemos en una ley más adaptable y bajada a las diferentes realidades del país”, dijo.