El titular del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), Pablo Bartol, se refirió este lunes a las auditorías que lleva adelante su ministerio y la deuda de casi 10 millones de pesos por ONG contratadas por el Mides. Bartol sostuvo que “esto que sale ahora es el resultado de empezar a abrir cajones”, pero aún “no empezó la auditoría de verdad”. Además, el ministro aseguró que los primeros resultados demuestran que los controles de la administración anterior eran “pobrísimos” y “no había intención de cuidar los dineros del Estado”.

Para el ministro, la situación que se destapó con las 15 ONG “da la impresión de que era un esquema armado”: “Los propietarios no reclamaban, y después iban al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y cobraban. El ministerio, al no controlar, no sabía que ese dinero no se estaba volcando al pago del alquiler”, explicó Bartol en entrevista con la radio El Espectador. El ministro sostuvo que el paso siguiente es ver dónde está el dinero y qué se hizo con él, además de auditar a “todas” las ONG que trabajan con el Mides.

A su vez, Bartol respondió a los comentarios en Twitter de la ex subsecretaria de esa cartera Ana Olivera, que negó la existencia del “desvío de fondos” y afirmó que las deudas del ministerio con las organizaciones fueron informadas a las autoridades actuales durante la transición. Al respecto, Bartol dijo: “Hago memoria y no recuerdo un comentario de ella al respecto, en los papeles no lo tengo y tuvimos varias reuniones”, planteó, y sostuvo que “se habla de que ya se sabía, por una denuncia, ¡cuando son 15 [ONG]!”, agregó Bartol.

En tanto, el diputado del Partido Nacional Martín Lema -que denunció algunas otras presuntas irregularidades en la administración pasada del Mides y propuso la creación de una comisión investigadora- subrayó que se debe “ir a fondo” en la investigación y “que caiga quien tenga que caer”, porque la “rectitud institucional” es “fundamental”.

Por su parte, el senador del Frente Amplio (FA) Daniel Olesker, que se desempeñó como ministro de Desarrollo Social entre 2012 y 2015, en diálogo con la prensa acompañó los comentarios de Olivera y comentó de forma escueta: “Es todo titular de prensa”. “Cuando tengan denuncias concretas háganlas, [esto es] todo titular de prensa, nada de lo dice es relevante”, manifestó el senador.